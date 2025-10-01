최선호 입지에 희소가치까지 더한 ‘도룡자이 라피크’ 관심

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대전 최고 부촌으로 꼽히는 도룡동은 그 이름만으로도 특별하다. 대덕연구단지와 KAIST를 비롯해 국가 핵심 연구기관이 밀집한 대한민국 대표 R&D 중심지이자, 대전에서 가장 높은 아파트 시세를 기록하는 곳이다. 안정적인 주거 수요가 형성돼 있으며, 입지·교육·생활 인프라 측면에서 대체 불가능한 가치를 인정받는다.

고급 주거지는 단순한 생활 공간을 넘어 사회적 지위와 품격을 상징한다. 특히 산을 등지고 물을 바라보는 배산임수 입지는 상류 주거지에서 공통적으로 선호되는 조건인데, 도룡동은 뒤로 화봉산이 감싸고 앞으로 갑천이 흐르는 전형적인 명당 지형을 갖춰 풍수적 가치까지 더한다.

이러한 지리·자연 환경 위에 교육·R&D 인프라가 결합되며 도룡동은 고소득 전문직과 교수, 연구원들이 밀집 거주하는 대전의 대표 부촌으로 자리 잡았다. 하지만 높은 선호도에 비해 공급은 극히 제한적이다.

부동산R114 자료에 따르면, 도룡동은 2009년까지 1,142가구가 공급된 이후 오랜 시간 신규 분양이 이뤄지지 않다가 2016년 분양 이후 다시 9년째 공급이 전무한 상황이다. '살고 싶어도 살 수 없는 동네'라는 말이 붙을 만큼 희소가치가 높다는 평이다.

지역 부동산 전문가는 "도룡동은 희소한 신규 공급, 배산임수로 대표되는 입지, KAIST·대덕특구로 상징되는 고소득 일자리 집적이라는 '3요소'가 맞물려 대전을 대표하는 부촌으로 자리 잡았다"며 "누구나 원하지만 아무나 들어갈 수 없는 희소성이 가치를 더 높이고 있다"고 말했다.

이러한 가운데, 대전 대표로 꼽히는 도룡동에 GS건설은 10월 '도룡자이 라피크'를 분양할 예정이다. 이 단지는 도룡동에서도 상징성이 높은 핵심 입지에 들어서, 희소성과 상징성을 동시에 갖춘 단지로 평가된다.

도룡동 일대의 고도제한으로 인해 기존 공급된 단지들의 높이가 대부분 12층 이하의 저층 단지 위주로 형성된 반면, 도룡자이 라피크는 최고 26층으로 조성될 예정으로, 향후 대전을 한 눈에 내려다보는 독보적 조망을 갖춘 상징적 단지로 자리매김할 전망이다.

또한 앞서 대전에 공급된 자이 브랜드 단지들이 연이어 높은 인기를 보였던 만큼, 이번 분양에 대한 기대감도 크다. 실제로 최근 입주를 시작한 둔산자이아이파크의 경우 거래가 활발히 이뤄지고 으며, 문화자이 SK VIEW 역시 빠른 속도로 계약이 진행된 바 있다.

단지는 지하 3층~지상 26층, 4개 동, 총 299세대로, 전용 84~175㎡ 중대형 위주 설계가 적용됐다. 전체 세대의 53% 이상이 전용 85㎡ 초과 타입으로 구성돼 희소성이 높다. 타입별 일반분양은 ▲84㎡A 23세대 ▲84㎡B 69세대 ▲84㎡C 48세대 ▲115㎡ 4세대 ▲120㎡A 75세대 ▲120㎡B 32세대 ▲136㎡A 20세대 ▲136㎡B 26세대 ▲PH 175㎡ 2세대다.

생활 인프라 역시 풍부하다. 도보권 내 대덕초·대덕고를 비롯해 대덕중, 대전과학고 등 우수 학군이 밀집해 있어 학부모 수요층의 관심이 높다. KAIST, 국립중앙과학관, 유성도서관 등 교육·문화 시설이 인접해 있어 자녀 교육 여건도 탁월하다. 여기에 신세계백화점 Art&Science, 대형 병원, 영화관 등이 가까워 생활 편의성도 뛰어나다. 또한 화봉산·매봉산·갑천 등 녹지와 공원 인프라가 가까우며 대전에서 선호도 높은 산책로인 대덕사이언스길이 단지를 감싸고 있어 도심 속에서도 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다.

교통 여건도 우수하다. 단지 인근에는 북대전IC가 가까워 경부고속도로와 호남고속도로 접근성이 뛰어나며, 정부청사역네거리·한밭대로 진입도 차량으로 10분 대로 가능하다. 향후 충청권 광역철도(2026년 개통 예정), 도시철도 2호선 트램(2028년 개통 예정) 등 광역 교통망 확충으로 교통 편의성은 더욱 개선될 전망이다.

입지여건 뿐만 아니라 우수한 상품성도 갖추고 있다. '도룡자이 라피크'는 지역 내 선호도 높은 전용 84~175㎡ 중·대형 위주로 공급되며, 동간 간섭을 최소화한 남향 위주 배치로 채광과 통풍이 우수하다. 타입에 따라 4~5베이 설계와 파우더룸, 팬트리, 드레스룸, 알파룸 등 특화 평면을 적용해 공간 활용도를 높였으며, 단지 지상에는 중앙광장을 중심으로 어린이 놀이터 등 다양한 조경·휴식 공간이 어우러진 쾌적한 주거환경을 제공한다.

또한 입주민 전용 커뮤니티센터 '클럽 자이안'에는 피트니스클럽, 실내 골프연습장, 사우나, 독서실, 주민카페와 북카페, 게스트하우스, 세대창고 등 다채로운 시설이 들어서며, 커뮤니티 시설 옥상(지상 3층)에는 루프탑 수경시설과 자쿠지&카바나, 샤워시설 등 호텔·리조트형 휴게공간이 마련된다. 여기에 택배·퀵 접수, 세탁물 처리, 출장 세차·정비, 정리수납·가사 지원 등 생활 편의를 돕는 서비스를 비롯해 우산·캠핑용품 등 공유 물품 대여, 카페·스낵바 운영, 개인 PT·골프 레슨 예약 연계까지 다양한 호텔식 컨시어지 서비스가 제공돼 입주민들은 차별화된 라이프스타일을 경험할 수 있을 것으로 보인다.





AD

한편, 도룡자이 라피크는 견본주택 오픈에 앞서 지난 22일부터 대전 유성구에 위치한 호텔 오노마 스위트룸에서 고객라운지를 운영 중이다. 고객라운지는 사전 예약제로 운영되며, 단지에 대한 사전 정보를 제공받을 수 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>