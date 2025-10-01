세라젬, 창립 27주년 특별 프로모션…최대 30% 할인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

마스터 V 컬렉션 3종 등 대상

세라젬이 창립 27주년을 맞아 '세라제 2025' 프로모션을 진행한다고 1일 밝혔다.

세라젬, 창립 27주년 기념 프로모션 ‘세라제 2025’ 포스터. 세라젬

이번 행사는 다음 달 2일까지 진행된다. 행사 기간 2대 이상을 패키지로 구매하면 최대 20% 할인, 밸런스는 30% 할인 혜택이 적용된다. 대상 제품은 마스터 V 컬렉션 3종(V4·V7·V9)과 신제품 '마스터 V11(블랙 컬러 한정)'을 비롯한 파우제 M 컬렉션, 셀트론 E2, 밸런스 등이다.

특히 이번 행사에서 세라젬 제품을 재구매하는 고객에게는 '패밀리 세일' 혜택이 적용된다. 일시불 구매 시 30만원, 구독 시 월 5000원의 추가 할인을 받을 수 있다.





세라젬 관계자는 "이번 행사는 세라젬이 27년간 축적해 온 의료기기 기술력을 가장 합리적인 가격에 경험할 특별한 기회"라며 "창립 기념 감사제인 만큼 특별 사은품과 더불어 패키지 할인, 패밀리세일 등 다채롭게 마련했으니 신규 고객은 물론 기존 고객까지 모두가 풍성한 혜택을 누리시길 바란다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

