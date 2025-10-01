인스코비 "전환사채 대량 매입 및 일반 대출 전환 통해 주가 안정성 확보 노력"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피 상장사 인스코비(대표이사 유인수)가 전환사채(CB)를 대량 매입, 이를 일반 대출로 전환했다. 이와 관련 회사는 지난달 29일 상상인저축은행 및 계열사가 보유한 110억원 규모의 CB를 매입해 일반 자금 대출로 전환을 완료했다.

인스코비는 향후 잠재적 유통 물량, 즉 '오버행(Overhang)' 리스크를 선제적으로 관리함으로써 주가 안정 및 투자 심리 개선을 기대하고 있다. 주가가 상승할 경우 투자자들이 CB를 주식으로 전환해 대규모 물량을 시장에 매도할 수 있는 가능성을 차단하는 조치다. 또한 잔여 CB 100억원도 대부분 인스코비 우호 지분인 것으로 알려졌다.

인스코비 관계자는 "대규모 전환권 행사 가능성이 줄어들면서 저가에 시장에 풀릴 수 있는 잠재적 유동 물량이 대폭 감소하게 됐다"며 "투자자들에게 훨씬 장기적인 관점에서 인스코비에 투자할 수 있는 기반을 마련해 줄 것"이라고 강조했다.

인스코비의 이번 CB 매입 및 일반대출 전환은 단순한 재무적 구조조정 이상 의미가 있다. 인스코비가 단기적인 주가 부양보다는 재무 구조 개편을 추진하면서 본질적인 기업 가치 제고에 집중하겠다는 의지를 보였다는 점에서 시장에 긍정적인 시그널로 해석될 수 있다.





이번 조치를 통해 인스코비는 재무 환경 변화에 능동적으로 대처, 핵심 사업의 경쟁력을 강화하고 미래 성장 동력 확보를 위한 투자에 더욱 집중할 계획이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

