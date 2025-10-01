안산 신길동에 '청소년 어울림 문화센터' 들어선다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연면적 1992㎡ 규모…2027년 1월 준공

체육관·스튜디오·노래방·강의실 등 갖춰



경기도 안산시 단원구 신길동에 지역 청소년 문화 공간인 '신길 청소년 어울림 문화센터'가 오는 2027년 1월 개관한다.

이민근 안산시장이 '신길 청소년 어울림 문화센터' 기공식에서 인사말을 하고 있다. 안산시 제공

안산시는 지난달 30일 신길동 1693에 들어서는 '신길 청소년 어울림 문화센터' 기공식을 개최했다고 1일 밝혔다.

총 85억원이 투입되는 센터는 지상 5층, 연면적 1992㎡ 규모로 건립된다. 센터 내에는 ▲체육관 ▲스튜디오 ▲노래방 ▲강의실 등 다양한 문화·교육 시설이 들어선다. 오는 2027년 1월 준공 목표다.

시는 이번에 건립하는 센터를 지난해 9월 착공한 본오동 '청소년 문화의 집'과 함께 청소년 문화 활성화를 위한 거점으로 삼는다는 계획이다.





이민근 안산시장은 "센터는 청소년들이 꿈과 상상력을 마음껏 펼칠 수 있는 공간이자, 지역 주민들이 함께 어울릴 수 있는 복합문화공간이 될 것"이라고 말했다.





