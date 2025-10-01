'케데헌' 성지 떠오른 에버랜드…한정판 굿즈 매진까지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'케이팝 데몬 헌터스' 테마존 오픈

닷새 만에 1만명 찾으며 인기 입증

에버랜드가 '케이팝 데몬 헌터스'의 인기에 힘입어 선보인 테마존이 뜨거운 관심을 받고 있다. 한정판 굿즈 물량이 연달아 매진되는가 하면 국내외 팬들의 '오프런'으로 입장 경쟁도 치열하다.

삼성물산 리조트부문은 에버랜드와 넷플릭스가 협업한 케이팝 데몬 헌터스 테마존에 개점 닷새 만에 1만명이 방문했다고 1일 밝혔다. 케이팝 데몬 헌터스는 한국의 주요 명소를 배경으로 K팝 걸그룹이 악령들과 싸우는 이야기를 다룬 애니메이션으로, 세계적으로 인기가 뜨거운 작품이다.

에버랜드의 '케이팝 데몬 헌터스' 테마존 현장에서 고객들이 미션 게임 참여를 기다리고 있다. 삼성물산

에버랜드에 마련된 테마존에선 '헌트릭스' '사자 보이즈' 등 케이팝 데몬 헌터스의 캐릭터와 세계관을 포토존·미션게임·OST 등 다채로운 콘텐츠로 경험할 수 있다. 케이팝 데몬 헌터스의 세계적 인기를 증명하듯이 로이터·AFP 등 외신들이 테마존을 직접 찾아 현장 취재에 나서기도 했다.

이번 테마존이 에버랜드에 처음 공개된 지난달 26일부터 매일 아침 케이팝 데몬 헌터스를 경험하려는 팬들의 오픈런이 벌어지며 대기 행렬이 이어지고 있는 것으로 전해졌다. 특히 어린 아이부터 어른까지 '헌트릭스' '사자 보이즈' 등의 무대의상을 빌려 입고 사진을 찍거나, 현장에서 나오는 '골든' '소다팝' 등 OST 음악에 맞춰 춤을 추는 등 콘서트 현장을 방불케 하는 분위기라는 후문이다.

에버랜드에서 '헌트릭스' 분장을 하고 '케이팝 데몬 헌터스' 테마존을 체험하는 아이들의 모습. 삼성물산

이번 콜라보를 통해 오직 에버랜드에서만 만날 수 있는 한정판 굿즈에 대한 반응도 뜨겁다.

에버랜드는 한정판 콜라보 굿즈 38종을 순차적으로 선보이고 있는데, 지난달 26일 오픈 이후 1만개 넘게 팔렸다. 이 기간 테마존 입장객 수가 1만여명이니 방문객 모두가 적어도 하나씩은 케이팝 데몬 헌터스 굿즈를 구매한 셈이다. 키링·헤어핀 등 캐릭터 기념품이 많은 인기를 얻고 있고 특히 '더피' 캐릭터가 새겨진 자수 갓의 경우 1차 초도 물량이 모두 매진돼 추가 발주가 진행될 정도다.





애니메이션 속 지하철 장면을 모티브로 꾸며진 굿즈샵과 '더피' 대형 아트 조형물(ABR)에서 인증샷을 남기는 것도 필수 코스로 꼽힌다. 작품 속 화제가 됐던 K분식 메뉴들도 테마존에서 맛볼 수 있어 '머스트 잇(must-eat)' 메뉴로 좋은 반응을 얻고 있다. '사자 보이즈' 소다팝 에이드, '헌트릭스' 골든 글로우 에이드, '더피'의 베리월드 등 다양한 콜라보 메뉴를 레스토랑과 푸드트럭에서 선보이고 있으며 가장 인기가 많은 메뉴는 스낵버스터에서 판매 중인 '헌트릭스' 세트로 집계됐다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

