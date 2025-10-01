'방산 명가' 한화자산운용, 방산 투자시리즈 완성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성과 2배 추종하는 PLUS K방산레버리지 상장

방산 투자 연 PLUS K방산 상장 이후 509.7%↑

"미·중 패권경쟁 격화…방산 투자 전문성 강화"

한화자산운용은 제77주년 국군의 날을 맞아 방산 투자 시리즈를 완성했다고 1일 밝혔다.

한화자산운용은 전날 'PLUS K방산레버리지' 상장지수펀드(ETF)를 상장했다. PLUS K방산레버리지 ETF는 'PLUS K방산' ETF의 성과를 2배로 추종하는 레버리지 ETF다.

이번 상장으로 한화자산운용은 ▲PLUS K방산 ETF ▲PLUS K방산소부장 ETF ▲한화K방산조선원전 펀드 등 방산 밸류체인부터 레버리지 투자까지 가능한 방산 투자 유니버스를 완성했다.

한화자산운용은 2023년 1월 국내 최초로 K방산 관련 금융상품인 PLUS K방산 ETF를 출시하며, K방산 투자 시장을 개척했다. 당시 시장에서는 PLUS K방산 ETF 성과에 대한 의구심이 가득했다. K방산의 글로벌 성장에 대한 기대가 크지 않았던 탓이다.

한화자산운용은 분쟁의 일상화와 글로벌 공급망 재편 등 거대한 패러다임 전환을 선제적으로 포착했다.

최영진 한화자산운용 최고마케팅책임자(CMO)는 "전 세계가 군비를 재편성하는 시기"라며 "자주국방이 중요해지고, 방위비 경쟁이 격화되고 있다"고 말했다. 이어 "한국 방위산업이 주도권을 쥘 절호의 기회"라고 강조했다.

PLUS K방산 ETF의 주요 투자 종목인 한화에어로스페이스, 한화시스템, LIG넥스원, 현대로템 등 K방산 4개사의 올해 상반기 영업이익은 전년동기 대비 194.2% 증가한 2조2087억원을 기록했다. 수주 잔고도 100조원을 돌파하는 등 글로벌 시장에서 두각을 나타내고 있다.

PLUS K방산 ETF는 상장한 이후 509.7% 수익률을 기록했다. 올해 연초 이후 수익률은 196.7%로 국내 상장 ETF 중 1위다.

한화자산운용은 이후에도 다양한 투자자들의 수요에 맞춘 방산 금융상품을 선보였다. PLUS K방산레버리지 ETF는 보다 적극적으로 K방산의 성장성에 투자하고자 하는 이들을 위한 상품이다.

지난 8월 상장한 PLUS K방산소부장 ETF는 K방산 수주의 낙수효과와 부품 국산화를 통해 해외 직수출 등 성장 기회를 갖고 있는 방산 소부장 기업에 선제적으로 투자할 수 있는 상품이다.

한화K방산조선원전 펀드는 방산, 조선, 원전에 동시에 투자하는 국내 유일의 올인원(All in One) 펀드다. 분산투자 효과로 특정 섹터에 개별적으로 투자할 때 더욱 안정적 수익률과 낮은 변동성을 추구한다. 장기간 안정적인 수익을 추종하는 퇴직연금 투자자에게 제격이다.





최 CMO는 "한화자산운용은 '방산 명가'라는 이름에 걸맞게 미·중 패권 경쟁 하에 가장 중요한 투자 축인 방위산업 관련 투자 전문성을 더욱 강화하겠다"며 "장기적으로 투자자들의 안정적인 수익에 기여할 것"이라고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

