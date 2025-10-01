강원도, 추석 연휴 반려동물 응급 진료·유기 예방 캠페인 실시

추석 연휴 진료·영업 동물병원·위탁관리업소 현황 안내
유실·유기동물 예방-반려문화 확산 '반려동물 동행 캠페인' 전개
강원특별자치도(도지사 김진태)가 다가오는 추석 연휴(10월 3일 ~ 10월 9일) 동안 반려동물 응급 진료 공백을 최소화하고 유실·유기동물 발생을 예방하기 위한 대책을 마련했다.
도는 연휴 기간 운영하는 동물병원과 위탁관리업소 현황을 안내하고 '반려동물 동행 캠페인'을 추진한다고 1일 밝혔다.
도내에서는 총 62개소의 동물병원과 94개소의 위탁관리업소가 연휴 기간에도 문을 연다.
각 시군별로 운영하는 동물병원은 춘천(10), 원주(12), 강릉(9), 동해(3), 태백(2), 속초(2), 삼척(2), 홍천(6), 횡성(2), 영월(3), 정선(2), 철원(2), 화천(1), 양구(1), 인제(1), 고성(1), 양양(3) 등 총 62개소다. 또 위탁관리업소는 춘천(6), 원주(18), 강릉(16), 동해(12), 태백(4), 속초(15), 삼척(1), 홍천(3), 횡성(2), 영월(3), 평창(1), 양구(2), 인제(1), 고성(4), 양양(6) 등 총 94개소다.
자세한 병원 및 업소명, 운영일자, 시간, 연락처 등은 강원특별자치도 누리집(state.gwd.go.kr → 도정마당 → 알림사항)에서 확인할 수 있다.
도내 18개 시군 및 강원도수의사회와 협력하여 진행되는 '반려동물 동행 캠페인'은 반려동물 외출 시 기본 안전 수칙을 집중적으로 홍보하는 데 초점을 맞추고 있다. 역, 터미널, 전통시장, 대형마트 등 반려인이 자주 찾는 장소에 현수막과 포스터를 부착하여 ▲외출 시 목줄·가슴줄(2m 이하) 착용 ▲인식표 부착 ▲배변봉투 지참 등을 적극적으로 알릴 예정이다.
석성균 강원특별자치도 농정국장은 "추석 연휴 동안 도민과 반려동물이 함께 안전하고 행복한 명절을 보낼 수 있도록 응급 진료 체계를 마련하고, 유실·유기동물 예방 캠페인을 적극 추진하겠다"고 말했다.
춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
