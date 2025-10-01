강원도, 추석 연휴 반려동물 응급 진료·유기 예방 캠페인 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

추석 연휴 진료·영업 동물병원·위탁관리업소 현황 안내

유실·유기동물 예방-반려문화 확산 '반려동물 동행 캠페인' 전개

강원특별자치도(도지사 김진태)가 다가오는 추석 연휴(10월 3일 ~ 10월 9일) 동안 반려동물 응급 진료 공백을 최소화하고 유실·유기동물 발생을 예방하기 위한 대책을 마련했다.

도는 연휴 기간 운영하는 동물병원과 위탁관리업소 현황을 안내하고 '반려동물 동행 캠페인'을 추진한다고 1일 밝혔다.

유실·유기동물 발생 예방하기 위한 대책 마련. 강원특별자치도 제공

도내에서는 총 62개소의 동물병원과 94개소의 위탁관리업소가 연휴 기간에도 문을 연다.

각 시군별로 운영하는 동물병원은 춘천(10), 원주(12), 강릉(9), 동해(3), 태백(2), 속초(2), 삼척(2), 홍천(6), 횡성(2), 영월(3), 정선(2), 철원(2), 화천(1), 양구(1), 인제(1), 고성(1), 양양(3) 등 총 62개소다. 또 위탁관리업소는 춘천(6), 원주(18), 강릉(16), 동해(12), 태백(4), 속초(15), 삼척(1), 홍천(3), 횡성(2), 영월(3), 평창(1), 양구(2), 인제(1), 고성(4), 양양(6) 등 총 94개소다.

자세한 병원 및 업소명, 운영일자, 시간, 연락처 등은 강원특별자치도 누리집(state.gwd.go.kr → 도정마당 → 알림사항)에서 확인할 수 있다.

도내 18개 시군 및 강원도수의사회와 협력하여 진행되는 '반려동물 동행 캠페인'은 반려동물 외출 시 기본 안전 수칙을 집중적으로 홍보하는 데 초점을 맞추고 있다. 역, 터미널, 전통시장, 대형마트 등 반려인이 자주 찾는 장소에 현수막과 포스터를 부착하여 ▲외출 시 목줄·가슴줄(2m 이하) 착용 ▲인식표 부착 ▲배변봉투 지참 등을 적극적으로 알릴 예정이다.





석성균 강원특별자치도 농정국장은 "추석 연휴 동안 도민과 반려동물이 함께 안전하고 행복한 명절을 보낼 수 있도록 응급 진료 체계를 마련하고, 유실·유기동물 예방 캠페인을 적극 추진하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

