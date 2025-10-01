윤선생, 회원 대상 '한가위 학습왕·습관왕' 이벤트 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

모바일 문화상품권 경품 증정

윤선생은 긴 추석 연휴 동안 학생들의 영어 학습 공백을 최소화하기 위한 다양한 이벤트를 마련했다고 1일 밝혔다.

'한가위 학습왕' 이벤트는 오는 3일부터 9일까지 일주일 동안 7차시 이상 학습을 완료한 회원 전원에게 모바일 문화상품권 2만원권을 제공한다. 매일 1차시 이상 학습하면 경품을 받을 수 있는 셈이다. 이벤트 기간 학습하면 자동으로 응모되며, 조건 충족 시 경품을 받을 수 있다.

2025 윤선생 한가위 이벤트 안내 이미지. 윤선생

'한가위 습관왕' 이벤트도 진행된다. 이벤트 기간 내 5차시 이상 학습을 완료한 회원 중 추첨을 통해 30명에게 편의점 상품권 3만원권을 증정한다.

두 이벤트는 중복 참여할 수 있다. 참여 자격은 윤선생영어교실을 비롯해 윤선생 IGSE아카데미, 윤선생영어숲, 윤선생 우리집앞영어교실에 재원 중인 회원이다.





윤선생 관계자는 "긴 추석 연휴를 앞두고 자녀의 학습 공백을 우려하는 학부모를 위해 이벤트를 마련했다"며 "이번 이벤트가 동기 부여가 되어 영어 학습의 재미와 성취감을 느끼며 알찬 연휴를 보낼 수 있기를 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

