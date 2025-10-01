고양시, 장항습지서 '찾아가는 소통 간담회' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



고양시, 장항1동 소통간담회 성료

생활 불편 해소·주민 격려의 장…생태 보전의 의미 더해

이동환 시장 "현장에서 듣고 결과로 답하는 시정 이어가겠다"



경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 30일 장항습지생태관에서 2025년 장항1동 소통간담회를 개최했다고 1일 밝혔다.

이동환 고양특례시장이 지난 30일 장항습지생태관에서 2025년 장항1동 소통간담회를 개최하고 있다. 고양특례시 제공

이번 간담회는 시의 대표적인 천연 자연유산이자 생태·환경적 가치가 높은 람사르 등록 장항습지를 배경으로 열려 상징성을 더했다.

간담회에서는 △장항공공주택지구 내 공공편의시설 개방 및 설치 요청 △수요응답형버스 '똑버스' 운행지역 확대 △장항인쇄문화단지 내 골목교차로 도로 반사경 설치 △장항초등학교 주변 횡단보도 바닥신호등 설치 △장항인쇄문화단지 내 농수로(배수로) 준설 및 정비 등 주민 생활과 직결된 건의사항이 제시됐다.

이동환 시장과 관계 부서장은 주민들의 의견을 경청하며 교통·환경·안전 등 분야별 개선 방안을 설명하고, 현장에서 실질적 대안을 함께 모색했다.

또한 이날 간담회에서는 지역사회 발전과 공동체 활성화에 기여한 주민 2명에게 표창장을 수여해 주민들의 헌신과 노고를 격려하는 의미 있는 시간을 가졌다.

이동환 시장은 "장항습지생태관에서 열린 이번 간담회는 생태 보전의 의미와 주민 생활 현안 해결의 의지를 함께 담은 자리"라며 "앞으로도 현장에서 듣고, 결과로 답하는 시정을 이어가겠다"고 밝혔다.





시는 이번 장항1동 간담회를 포함해 연말까지 전 동을 방문해 주민 건의사항 청취, 시정 현안 공유, 유공자 표창 등을 이어갈 예정이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

