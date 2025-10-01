한성숙 장관, 첫 정책협의회서 기관별 주요 현안 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국무회의 앞두고 협력 방안 모색

한성숙 중소벤처기업부 장관이 국정감사를 앞두고 공공기관장들과 기관별 주요 현안과 과제를 점검했다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 지난달 25일 서울 종로구 엔도로보틱스에서 열린 '중소벤처 R&D 혁신방안 발표 및 간담회'에 참석해 모두발언 하고 있다. 강진형 기자

1일 중기부는 서울 영등포구 기술보증기금 서울지점에서 정책협의회를 개최했다고 밝혔다. 자리에는 중소벤처기업진흥공단, 기술보증기금 등 11개 공공기관장이 참석했다.

이번 협의회는 한 장관 취임 이후 처음 개최되는 것으로, 기관의 업무혁신을 당부하고 다가오는 국정감사에 대비해 기관별 현안 등을 점검하기 위해 마련됐다.

회의에 앞서 한 장관은 이번 국가정보자원관리원 화재로 소상공인과 중소·벤처기업인들이 불편을 겪은 것에 대해 사과의 뜻을 전하며, 중기부와 공공기관에 불편을 최소화할 수 있도록 최선을 다해 달라고 당부했다.

또 중진공·기보·소진공 등 정책자금 지원기관에 대해서는 추석을 앞두고 중소기업과 소상공인의 유동성 공급 지원에 차질이 없도록 노력해 달라고 요청했다.

이후 한 장관은 국정감사를 앞두고 기관별 당면한 현안 과제를 살피고 중기부와의 협력 방안을 모색했다. 특히 어려움을 겪고 있는 소상공인 위기 극복을 위해 오는 29일부터 시작하는 '국가 단위 할인 축제'와 연계해 기관별 소비 진작 행사 등 협력 사항을 점검했다.





한 장관은 "현장 중심의 정책 이행과 수요자 중심의 업무 혁신으로 새 정부의 국정과제를 차질 없이 추진해 달라"며 "다가오는 국정감사에 대비해 기관별 현안을 철저히 점검하고 성실히 국정감사에 임해달라"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

