추석 연휴에도 亞 최대 바이오 전시회 공략하는 韓 CDMO

삼성바이오로직스·롯데바이오로직스

바이오 재팬 참가…韓 제조 경쟁력 내세울듯

삼성바이오로직스와 롯데바이오로직스가 추석 연휴 기간인 이달 8일부터 10일까지 일본 요코하마에서 열리는 '바이오 재팬(Bio Japan) 2025'에 나란히 참가한다. 아시아 최대 규모의 바이오·제약 전시회인 이번 행사는 전 세계 1100여개 기업, 1만8000명 이상이 모이는 글로벌 산업의 장으로, 한국 CDMO(위탁개발생산) 기업들의 일본 시장 공략 행보가 본격화되는 계기가 될 전망이다.

1일 관련 업계에 따르면 2023년부터 3년 연속으로 전시회에 참가하는 삼성바이오로직스는 올해 처음으로 단독 부스를 마련한다. 세계 최대 생산능력(78만4000ℓ)을 비롯해 최근 완공된 5공장(18만ℓ), 항체-약물접합체(ADC) 전용 생산시설 등 차별화된 역량을 집중적으로 알린다. 특히 일본 도쿄 영업사무소 개소를 계기로 현지 제약사와의 네트워크를 넓히고, 글로벌 톱 20 제약사 내 점유율 확대와 톱 40위권 신규 고객 확보에 박차를 가할 계획이다.

롯데바이오로직스는 한국 송도와 미국 시러큐스 양 거점을 연결한 '듀얼사이트(Dual Site·이중 거점)' 전략과 검증된 품질경쟁력을 앞세워 글로벌 파트너링에 나선다. 최근 송도 제1캠퍼스 상량식을 마치고 본격적인 생산체계 구축에 돌입했으며, 북미 리쇼어링(생기지 본국 복귀) 추세에 맞춰 공급망 안정성을 확보한 최적의 파트너임을 강조할 방침이다. 행사 마지막 날인 10일에는 박제임스 대표가 '차세대 ADC 시장과 CDMO 전략(Pharma's Next Frontier: CDMO Strategies & the Growing Market for Next-Gen ADCs)'을 주제로 세미나를 진행하며 차세대 항체약물접합체 시장 대응 전략을 공유한다. 최근 송도-시러큐스 듀얼 공급체계를 완성한 만큼 품질 표준화와 생산 리스크 최소화를 앞세워 글로벌 빅파마와의 협력 가능성을 높인다는 계획이다.

올해 바이오 재팬은 일본 바이오협회(JBA) 주최로 진행되며, 바이오의약품, 재생의료, 디지털 헬스케어 등 산업 전반을 아우른다. 글로벌 공급망 재편과 차세대 치료제 수요가 맞물린 상황에서, 일본은 아시아 내 제조·임상 허브로서 위상을 강화하고 있다. 일본 정부는 첨단 재생의료, 유전자치료, 디지털 헬스 등 차세대 기술을 국가 성장전략의 축으로 삼고 있으며, 규제 완화와 연구개발(R&D) 지원 정책을 통해 글로벌 기업 유치에 적극 나서고 있다.

일본은 세계 3위의 제약·바이오 시장이다. 글로벌 시장조사기관 모도르 인텔리전스에 따르면 일본의 의약품 시장 규모는 지난해 880억달러(약 123조7280억원)에 이르렀고 2029년에는 919억4000만달러(약 129조2676억원)에 달할 것으로 예상된다.





한국 기업들에게 일본은 단순한 수출 시장을 넘어 전략적 협력 파트너로서의 의미가 커지고 있다. 일본이 강점을 지닌 기초연구, 임상 인프라, 규제 경험과 한국이 앞선 제조 기술력, 개발 속도를 결합할 경우, 신약 상용화와 글로벌 공급망 경쟁에서 시너지가 극대화될 수 있다는 분석이다. 일본 제약사는 탄탄한 내수 기반을 갖추고도 외부 생산역량 확보에 적극적인 만큼 고품질 대량생산과 신속 대응 능력을 갖춘 한국 CDMO와의 협력 수요가 확대되는 추세다.





