韓기업 대미 로비 5년새 2배↑…삼성, 작년 120억 썼다

국내 기업 대미 로비 지출 확대

2020년 1553만달러→2024년 3532만달러

국내 주요 기업들의 미국 내 로비 지출이 최근 5년 사이 2배 이상 늘어난 것으로 나타났다. 특히 삼성은 지난해에만 862만달러(약 121억원)를 투입하며 가장 큰 규모를 기록했다.

1일 기업데이터연구소 CEO스코어가 미국 상원에 제출된 로비 공개법(LDA) 보고서를 분석한 결과, 2020~2025년 상반기 동안 로비를 신고한 국내 주요 기업 법인은 총 52곳으로 집계됐다.

국내 기업의 대미 로비 금액은 2020년 1553만달러에서 2023년 2492만달러로 꾸준히 증가했다. 미국 대선이 치러진 지난해에는 전년 대비 41.8% 급증한 3532만달러를 기록했다. 올해 상반기 집계액은 1966만달러로, 전년 동기보다 12.6% 늘었다.

로비 보고서 제출 건수도 2020년 127건에서 지난해 288건으로 증가했다. 올해 상반기에는 161건이 보고됐다.

지난해 기준으로 로비 지출이 100만달러를 넘은 그룹은 삼성, SK, 한화, 현대차, 쿠팡, LG, 영풍 등 7곳이었다. 삼성은 간접지출 256만달러, 직접지출 606만달러 등 총 862만달러로 가장 많았다.

이어 SK가 708만달러, 한화가 605만달러, 현대차가 478만달러, 쿠팡이 331만달러를 지출했다. LG(134만달러)와 영풍(100만달러), 포스코(96만달러), 한국무역협회(49만달러), CJ(40만달러)도 뒤를 이었다.

특히 한화는 같은 기간 로비 지출이 45만달러에서 605만달러로 10배 이상 늘었다. 한화큐셀의 미국 태양광 공장 증설 이후 직접 로비 활동이 활발해진 영향으로 분석됐다. 삼성 역시 504만달러에서 862만달러로 71% 증가했다.

2020년부터 올해 상반기까지 누적 로비 금액은 삼성이 3964만달러로 1위를 기록했고, SK(3598만달러), 현대차(2357만달러), 한화(1298만달러), 쿠팡(799만달러) 순이었다.





CEO스코어는 "대선 국면에 따른 정치적 리스크 대응과 미국 산업정책 변화, 현지 투자 확대 등이 맞물리며 대미 로비 금액이 늘어난 것으로 해석된다"고 밝혔다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr

