경기도민 58% "김동연 지사 도정운영 긍정적"

경기도민 10명 중 6명이 도정 운영에 대해 긍정적으로 평가한 것으로 나타났다.

경기도는 지난 9월10일부터 14일까지 도민 2000명을 대상으로 실시한 여론조사 결과 도정 긍정 평가는 61%, 부정 평가는 22%로 집계됐다고 1일 밝혔다.

이는 지난 6월 민선 8기 3주년 조사(긍정 58%, 부정 27%)와 비교해 긍정은 3%P 상승하고, 부정은 5%P 하락한 것이다.

도민들은 향후 경기도가 중점적으로 추진해야 할 정책 분야로 ▲민생경제(35%) ▲복지·돌봄(26%) ▲교통(24%) ▲청년(21%) ▲주거(18%) ▲균형발전(18%) 등을 꼽았다. 권역별로는 경기 남부의 경우 '민생경제'(36%)에 대한 수요가, 경기 북부의 경우 '균형발전'(32%)과 '교통'(26%) 에 대한 수요가 높았다.

경기 북부 현안에 대한 경기 북부 도민들의 높은 관심과 기대도 확인됐다. 북부지역 거주 도민 1000명을 대상으로 실시한 여론조사 결과 '경기북부대개발' 사업에 대해 73%가 관심을 보였고, 79%는 북부지역 발전에 기여할 것이라고 답했다.

경기북부대개발의 기대효과로는 교통 인프라 개선(60%)이 가장 많았다. 이어 기업 유치 및 일자리(45%), 생활편의시설 확충(45%)이 뒤를 이었다. 다만 '불필요한 기관 이전 및 시설 투자로 인한 예산 낭비'(45%), '실행력 부족에 따른 사업 지연'(35%), '환경 훼손 및 난개발'(29%) 등 우려의 목소리도 나왔다.

또 다른 북부 현안인 미군 반환 공여지 개발에 대해서는 관심도가 54%로 과반 수준에 머물렀으나, 기대감은 68%로 높았다.

경기 남부지역 도민 1000명을 대상으로 한 조사에서는 '100조 투자유치'에 대한 기대감이 두드러졌다. 남부지역 도민은 투자유치 정책에 대한 인지도는 29%로 낮았으나, 관심도는 61%에 달했고, 일자리 창출과 지역경제 활성화에 기여할 것이라는 응답도 73%로 높게 나타났다.

김원명 경기도 홍보기획관은 "이번 조사를 통해 도정 긍정 평가가 확대되고, 경기북부대개발과 100조 투자유치 등 도 핵심 사업에 대한 도민들의 높은 관심과 기대를 확인했다"며 "앞으로도 민생경제와 균형발전 등 도민들이 가장 필요로 하는 분야에 정책 역량을 집중해, 도민 체감 성과를 알리고 소통을 강화하겠다"고 말했다.





이번 조사는 경기도 거주 만 18세 이상 도민 2000명을 대상으로 휴대전화 가상번호를 활용한 전화 면접조사로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%P다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

