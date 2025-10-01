중기부, 추석 연휴 앞두고 소비촉진 프로그램 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1차관 주재로 소비활성화 TF 4차 회의 개최

전남 고흥·강원 정선 등 지역 소비 촉진 행사

노용석 1차관, 목동깨비시장 찾아 상인 격려

중소벤처기업부는 1일 '소비활성화 태스크포스(TF) 제4차 회의를 열고 추석 연휴를 맞아 전국적으로 추진 중인 소비촉진 프로그램의 추진 상황을 점검했다고 밝혔다.

이번 회의에는 전국 13개 지방청과 11개 공공기관이 참여해 ▲추석맞이 전통시장 장보기 행사 ▲지역별 소비 활성화 캠페인 추진 현황 ▲상생페이백 및 상생소비복권 홍보 계획 등을 집중적으로 논의했다.

특히 추석 연휴를 계기로 소비의 온기를 전국으로 확산시키기 위해 각 기관은 전남 고흥, 강원 정선 등 인구감소지역을 비롯한 지역 현장에서 다양한 소비 촉진 행사를 전개하기로 했다.

노용석 중기부 제1차관은 회의 직후 서울 양천구 목동깨비시장을 방문해 직접 장을 보며 상인들을 격려했다.

노 차관은 "전통시장이 소비의 중심 공간으로 자리매김할 수 있도록 현장의 의견을 꾸준히 살피고 필요한 지원을 이어가겠다"고 말했다.





이어 "상생페이백 및 상생소비복권, 국가단위 할인축제 등 다양한 정책을 통해 소비의 불씨가 크게 타오르길 기대한다"며 "앞으로도 내수 회복을 앞당기고 지역 상권에 활력을 불어넣을 수 있도록 TF의 역할을 더욱 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.





