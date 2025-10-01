李대통령, 오늘 오픈AI '샘 올트먼' 접견…AI 협력 당부할 듯

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령이 1일 오후 용산 대통령실에서 챗GPT 개발사 오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO)와 만난다.

대통령실에 따르면 이 대통령은 이날 접견에서 정부의 인공지능(AI) 육성정책을 소개하는 한편 한국의 AI 관련 기업과의 협력과 AI 산업에 대한 투자를 요청할 것으로 보인다.

이 대통령은 '세계 AI 3대 강국 달성'을 목표로 AI 산업 육성과 투자 유치에 힘쓰고 있다. 유엔(UN) 총회를 계기로 방문한 미국 뉴욕에서는 12조5000억달러(AUM)를 운용하는 세계 최대 자산운용사 블랙록의 래리 핑크 CEO를 만나 양해각서(MOU)를 체결하기도 했다. 이 자리에서 핑크 회장은 한국을 아시아·태평양 지역 'AI 수도'로 만들자는 제안을 한 바 있다.





오픈AI도 최근 한국지사인 오픈AI 코리아를 출범시키는 한편 카카오와 AI 생태계를 연동하는 방안을 추진하고 있다. 삼성전자, SK 등과도 반도체와 하드웨어 분야 협력을 모색하고 있다.





