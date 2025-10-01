최휘영 장관, 세계지식재산기구 다렌 탕 사무총장 면담

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최휘영 문화체육관광부 장관이 1일 서울에서 세계지식재산기구(WIPO) 다렌 탕 사무총장을 만나 K콘텐츠 저작권 보호와 협력 강화에 대해 논의한다고 문체부가 밝혔다.

최휘영 문화체육관광부 장관 [사진 제공= 문화체육관광부]

탕 사무총장은 평소 K콘텐츠의 성공에 관심이 많아 방한 첫 공식 일정으로 콘텐츠 산업과 저작권 제도를 관장하는 문체부 장관과의 면담을 계획한 것으로 알려졌다.

최휘영 장관은 탕 사무총장을 만나 K콘텐츠에 대한 관심에 감사를 표하고 국내 창작자들의 정당한 권익이 부당하게 침해당하지 않도록 해외 저작권 침해 대응에 대한 WIPO의 적극적인 관심과 협조를 요청할 계획이다.





문체부는 2006년부터 WIPO에 기금을 신탁하고, 개발도상국의 저작권 제도 발전과 보호 인식 증진을 위해 저작권 전문가 양성, '국제저작권 보호 집행 포럼' 개최, 대체적 조정제도 지원 등 다양한 국제협력 사업을 진행하고 있다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

