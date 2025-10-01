소비쿠폰 반짝 약발?…8월 소매판매, 18개월 만에 최대 감소 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①'다시 꺾인 소비' 8월 소매판매 2.4%↓…18개월만에 최대감소
②1~8월 국세수입 28.6조 늘어…진도율은 5년 평균 밑돌아
③먹통 됐던 '주민증 진위 확인' 서비스 재개…은행 업무 대부분 정상화
MARKET INDEX : Year to date
○뉴욕증시 美 정부 셧다운 우려에도 일제 상승
○사흘째 상승 마감…다우는 사상 최고
○공화·민주, 임시 예산안 처리 '평행선'
Top3 NEWS
■ '소비쿠폰' 효과 제한적…소매판매 마이너스 전환
○생산 보합·소매판매 2.4% ↓
○설비투자1.1%↓·건설기성6.1% ↓
■ 1~8월 국세수입 260.8조원…28.6조원 늘었지만 진도율은 0.4%P↓
○소득세는 9.6조원 늘어 86.7조원
○2차 추경 대비 진도율 70.1% 기록
■ "창구가면 주민증도 사용 가능"…금융권 혼란 진정세
○주민등록증 비대면 사용불가, 면허증이나 여권 대체 사용가능
○창구 가면 주민증도 사용가능, 비대면 대출 등도 재개
그래픽 뉴스 : 보험사 실적 3분기도 어둡다… 건강보험 출혈경쟁·자동차보험 발목
○3분기 상장 보험사 8곳 순이익 추정치 2조2633억원
○전년比 4% 감소 예상…생보사 9.4%↓·손보사 0.3%↑
○저출산·고령화로 내수시장 포화상태
the Chart : 역대급 강세장서도 달리지 못한 자동차株, 관세에 발목
○이달 현대차 2%, 기아 4% 이상 하락
○자동차주 부진은 관세 영향 때문
○관세 우려에 기관·외국인 순매도
오늘 핵심 일정
○국내
○해외
02:00 독일 Buba 총재 Nagel의 연설
13:30 인도 RBI 금융안정성 보고서
15:00 영국 전국주택가격지수(MoM) (9월)
16:15 스페인 제조업 구매관리자지수(9월)
16:45 이탈리아 제조업 구매관리자지수(9월)
16:50 프랑스 제조업 구매관리자지수(9월)
16:55 독일 제조업 구매관리자지수(9월)
21:15 미국 ADP 비농업부문고용 변화 (9월)
23:00 미국 ISM 제조업구매자지수(9월)
23:30 미국 원유재고
지금 뜨는 뉴스
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 0%｜오후 10%
○미세먼지 오전 보통｜오후 보통
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>