가평군, 수해복구 헌신 깊이 감사…표창 수여

복구 현장서 헌신한 군민·기관·단체에 감사의 뜻 전달

경기 가평군은 지난 29일 군청 대회의실에서 지난 7월 집중호우 피해 복구 현장에서 헌신한 군민과 기관·단체 등을 초청해 표창장을 수여했다. 이번 행사는 재난 현장에서 보여준 희생과 봉사에 깊이 감사하는 마음을 담아 마련됐다.

가평군이 지난 29일 군청 대회의실에서 지난 7월 집중호우 피해 복구 현장에서 헌신한 군민과 기관·단체 등을 초청해 표창장을 수여했다. 가평군 제공

이날 수여식에서는 군수표창 104명, 감사패 9개 기관·단체, 군의회의장 표창 10명이 수상의 영예를 안았다. 이들은 침수 피해 복구와 이재민 지원에 앞장서며 신속한 피해 복구와 군민의 일상 회복에 크게 기여한 공로를 인정받았다.

가평군은 지난 7월 20일 유래를 찾기 힘든 기록적인 폭우로 총 1153억원이 넘는 피해를 입었다. 군은 이후 전 구간 응급복구를 마무리했으며, 현재 항구적인 기능복원과 개선복구를 위한 설계에 착수해 군민들이 안심할 수 있는 생활 기반을 준비하고 있다.





서태원 군수는 "지역사회의 안전을 위해 수해 복구에 헌신적으로 임해주신 모든 분께 깊이 감사드린다"며 "오늘의 표창은 여러분 한 분 한 분의 공적을 기리는 동시에, 우리 공동체가 어려움을 함께 이겨낸 상징이라 생각한다"고 말했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

