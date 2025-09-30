전진선 군수 "걷고 싶고 머물고 싶은 '명품 친수 공간' 조성하겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양평군, '걷고 싶은 양근천 조성 사업' 착공식 개최

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 29일 '걷고 싶은 양근천 조성 사업' 착공식을 성황리에 개최했다.

양평군이 지난 29일 '걷고 싶은 양근천 조성 사업' 착공식을 개최하고 있다. 양평군 제공

이번 사업은 양평군 도심을 가로지르는 양근천을 걷고 싶은 친수 공간으로 조성해 군민들에게 휴식 공간과 깨끗한 수변 환경을 제공하고자 2025년 9월부터 2027년 12월까지 추진된다.

총 125억원(도비 106억2500만원, 군비 18억7500만원)을 투자해 0.54㎞ 길이의 확장 인도교, 목교 4개소(신설 1개소, 보수 3개소), 14,090㎡ 규모의 친수 공간 및 공원, 여울보 4개소, 징검돌 2개소, 벽천 1개소, 보행로 조명 등이 조성될 예정이다. 공사 완료 후에는 물안개공원, 양강섬, 갈산공원, 양평 쉬자파크까지 연계가 가능하도록 추진해 관광 활성화 효과를 통해 지역 경제 활성화를 도모할 계획이다.





양근천 조성사업 조감도. 양평군 제공

전진선 양평군수는 "이번 사업을 통해 양근천을 모두가 걷고 싶고 머물고 싶은 명소로 만들어 군민 여러분의 기대에 부응하는 명품 친수 공간으로 조성하겠다"며 "공사 진행 중 군민 여러분의 이해와 협조를 부탁드린다"고 말했다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

