화천소년소녀합창단, 정선 아리랑제 전국 합창대회 대상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025 정선 아리랑제 전국 아동·청소년 합창대회 대상 수상

강원도 화천소년소녀합창단이 2025 정선 아리랑제 전국 아동·청소년 합창대회에서 영예의 대상을 차지했다.

화천소년소녀합창단이 지난 28일 정선에서 열린 '2025 정선 아리랑제 전국 아동·청소년 합창대회에서 영예의 대상을 차지하고 있다. 화천군 제공

AD

합창단은 지난 28일 오후 정선군 공설운동장에서 열린 본선 경연에서 1위를 차지하며 뛰어난 기량을 뽐냈다.

이번 본선 대회에는 전국에서 예선을 통과한 10개 청소년 합창단이 출연해 치열한 경합을 벌였다.

화천소년소녀합창단은 이날 'I have a dream & 아리랑', '난감하네' 등 두 곡을 연달아 선보였으며, 심사위원들로부터 곡해석과 설득력, 음정과 박자의 정확성, 팀워크, 무대 표현력 등 고른 분야에서 최고의 평가를 받았다.

특히 또렷한 발성과 안정적 무대 매너 등이 심사위원뿐 아니라, 관객들로부터 뜨거운 호응을 이끌어냈다.





AD

화천군은 앞으로도 지역 청소년들의 문화예술 활동을 지원하고, 지속적으로 공연 기회를 늘려나갈 계획이다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>