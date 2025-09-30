경북경찰청, 추석 특별교통대책 총력 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도민 안전과 원활한 귀성길

“교통 불편 최소화”

경북경찰청이 올 추석 연휴 교통 혼잡과 사고 예방을 위해 총력 대응에 나선다.

경북경찰청. 권병건 기자

AD

경북경찰청은 10월 2일부터 12일까지 11일간을 '추석 연휴 특별교통관리 기간'으로 정하고, 총 4210명의 경찰 인력과 1937대의 장비를 투입한다고 30일 밝혔다. 경찰은 "도민 안전 확보와 교통 불편 해소를 최우선 과제로 삼겠다"는 방침이다.

올해 경북 지역 예상 일평균 교통량은 58만 6000대로, 지난해보다 2.3% 늘어날 것으로 전망된다. 특히 추석 당일인 10월 6일에 교통량이 가장 집중될 것으로 보인다.

경북경찰청은 연휴 전부터 전통시장·대형마트·공원묘지·터미널 등 159곳에 사전 교통관리 인력을 배치해 혼잡 완화에 나섰다. 불법 주정차, 꼬리물기, 끼어들기 등 무질서 행위에 대해서는 집중 단속을 병행하고 있다.

본격적인 연휴 기간에는 고속도로 진·출입로와 국도 연결 구간에 일평균 교통경찰 173명, 순찰차·사이드카 92대를 배치해 차량 소통을 강화한다. 또 교통상황실을 24시간 운영해 사고·혼잡 상황을 실시간 모니터링하고, 긴급 상황 시 즉각 대응할 계획이다.

김유식 경북경찰청 교통과장은 "추석 연휴는 평소보다 교통량이 크게 늘어 작은 방심도 대형 사고로 이어질 수 있다"며 "장거리 운전 시 1~2시간마다 휴게소나 졸음쉼터에서 충분히 휴식을 취하시고 안전 운행을 부탁드린다"고 당부했다.





AD

매년 반복되는 명절 교통난은 도민들이 체감하는 대표적 불편이자 안전 리스크다. 올해 경북경찰청이 내놓은 대응 전략은 '사전 관리부터 연휴 종료까지 이어지는 전방위적 대응'이라는 점에서 주목된다. 경찰의 총력전이 "안전한 귀향길"이라는 명절의 가치를 지켜낼 수 있을지 관심이 쏠린다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>