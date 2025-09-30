남양주시·시의회, 팔당지역 중첩규제 합리적 개선요구 서명운동 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남양주시와 시의회가 함께하는 '특별한 희생에 대한 특별한 보상'

경기 남양주시(시장 주광덕)는 30일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 '팔당 상수원 규제개선 서명운동'을 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 30일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 '팔당 상수원 규제개선 서명운동'을 전개하고 있다. 남양주시 제공

이번 서명운동은 팔당수계 7개 시·군 주민들이 50년 넘게 감내해 온 불합리한 중첩규제를 합리적으로 개선하고 규제개선 이행을 촉구하기 위한 것으로, 남양주시와 남양주시의회가 공동으로 마련했다.

'특별한 희생에는 특별한 보상이 필요하다'를 표어로, 수도권 식수원 보전을 위해 수십 년간 희생을 감내해 온 주민들의 현실을 공론화하고, 합리적 제도 개선의 필요성을 중앙정부에 강력히 촉구하기 위해 추진된다.

제31회 시민의 날 기념식과 연계해 추진한 이번 서명운동은 실내체육관 입구에서 진행됐다. 행사 당일에는 서명부스를 운영하고 행사장을 직접 돌며 시민들의 폭넓은 참여를 이끌어냈다. 특히 이번 서명운동은 시와 시의회가 함께 추진해 공감과 동참을 더욱 넓히고, 행사 의미를 한층 더 뜻깊게 만들었다.

주광덕 남양주시장은 지난 수십 년간 수질개선을 위해 수질오염총량제를 성실히 시행해 왔으며, 이제는 주민들의 희생에 대한 합당한 보상과 규제개선이 이루어져야 할 때"라며 "이번 서명운동을 통해 모아진 시민들의 뜻을 정부에 강력히 전달하겠다"고 밝혔다.

남양주시가 30일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 '팔당 상수원 규제개선 서명운동'을 전개하고 있다. 남양주시 제공

조성대 남양주시의회 의장은 "이번 서명운동은 일방적 희생을 감내해온 주민들의 고통을 덜고, 멈춰버린 도시 발전의 불씨를 다시 살리는 계기"라며 "시의회는 규제개선과 정부 약속 이행을 촉구하며 권익과 지역 발전을 위해 끝까지 함께하겠다"고 말했다.





한편, 이번 서명운동에는 특별대책지역 수질보전정책협의회(이하 '특수협')도 참석해 힘을 보탰다. 서명운동은 지난 9월 1일부터 시작해 11월 30일까지 추진되며, 모인 서명은 대통령실과 국무조정실, 환경부 등 중앙정부에 특수협이 공식 전달할 계획이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

