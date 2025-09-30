"시민안전·민생회복 집중" … 창원특례시, 추석 종합대책 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시민안전, 주민편의, 물가안정, 소외이웃

나눔 등 5개 분야 36개 대책 추진



경남 창원특례시는 추석 연휴를 맞아 시민생활 불편과 각종 사건·사고를 예방하기 위해 ▲시민안전 ▲주민편의 ▲물가안정 ▲이웃나눔 ▲공직기강 확립 등 5대 분야 36개 세부 대책을 담은 「추석 연휴 종합대책」을 집중적으로 추진한다.

올해는 지난해와 달리 최장 10일간 이어지는 긴 연휴로 시민 편의와 안전 관리에 더욱 세심한 준비가 필요한 상황인 만큼 시는 의료, 재난, 화재, 쓰레기, 교통 등 시민 생활과 직결되는 8개 대책에 대해 대응을 강화하고 내실 있는 실행 방안을 마련했다.

또한, 26일 발생한 국가정보자원관리원 화재 관련 민원서비스 불편 최소화를 비롯해 관광지 안전 관리, 공중화장실 편의 등 4개의 신규 대책을 추가로 수립하여 시민안전과 불편 해소에 철저히 대비할 방침이다.

◆시민안전 대책 - 14개

긴 연휴 동안 발생할 수 있는 의료 공백을 막기 위해 보건소 응급진료상황실을 운영하고, 응급의료기관 8개소와 응급의료시설 2개소에서 24시간 비상 진료체계를 유지한다. 추석 당일에는 창원보건소, 7일에는 마산보건소, 8일에는 진해보건소에서 비상 진료를 실시한다. 문 여는 의료기관 및 약국 정보는 시 홈페이지, 응급의료 포털, 응급똑똑앱을 통해 확인할 수 있다.

◆주민편의 증진 - 10개

국가 전산망 사태와 관련해 정부 행정정보시스템 순차적 재가동으로 복구 서비스가 점차 확대되고 있는 가운데, 시는 평소 이용률이 높은 제증명 발급, 인허가 신청 등 서비스 복구 현황과 대체 방안을 실시간으로 시 홈페이지에 반영, 홍보하여 시민 불편 최소화에 주력한다.

또한, 추석 연휴 생활쓰레기의 안정적 처리를 위해 추석 당일인 6일과 다음 날인 7일을 제외한 연휴 기간 쓰레기(종량제, 음식물)를 정상 수거하고, 생활쓰레기 수거 상황반을 운영한다.

◆서민 물가안정 - 5개

시민의 장바구니 부담 완화에도 나선다. 시는 현재 물가안정 대책반을 편성하여 전통시장, 대형마트, 백화점의 명절 성수품 가격을 조사하고 불공정거래행위를 단속하는 등 추석에 민생경제를 위축시킬 수 있는 물가 관리에 나서고 있다.

또한, 추석을 맞아 590억원의 창원사랑상품권(누비전)을 특별 발행해 민생회복을 지원하고, 전통시장에서 구매한 농축산물 금액의 최대 30%를 온누리 상품권으로 지급하는 환급 행사를 실시해 전통시장 활성화를 뒷받침한다.

◆소외 이웃나눔 - 4개

취약계층과 따뜻한 명절을 함께 나기 위한 공감 정책도 추진한다. 시는 도움의 손길이 필요한 소외계층에게 지역의 온정을 나누기 위해 총 1240개소의 사회복지시설에 위문품을, 4만8237명의 소외이웃에게 위로금을 전달할 계획이다. 소외계층 및 복지시설을 부서별로 방문하여 훈훈한 추석 만들기에도 앞장설 예정이다.





장금용 시장권한대행은 "최장 10일간 이어지는 추석 연휴 동안 시민 불편을 최소화하고 안전을 최우선으로 해 창원시민과 귀성객 모두가 안심하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

