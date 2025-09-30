강원평창교육지원청, 농촌유학생과 함께하는 교육장 대화마당 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원평창 농촌 유학생 가정의 안정적 지원 위한 소통의 장 마련

강원도 평창교육지원청(교육장 김금숙)은 30일 강원특별자치도평창교육지원청 교육장실에서 '2025년 2학기 강원평창 농촌유학생(학부모 포함)과 함께하는 교육장과의 대화 마당 및 간담회'를 개최한다.

평창교육지원청이 30일 강원특별자치도평창교육지원청 교육장실에서 '2025년 2학기 강원평창 농촌유학생(학부모 포함)과 함께하는 교육장과의 대화 마당 및 간담회'를 개최하고 있다. 강원특별자치도교육청 제공

AD

이는 2025년 평창지역으로 농촌 유학을 온 유학생 가정과 한자리에 모여, 평창지역의 이해를 돕고, 교육장과의 대화를 통해 유학생 가정의 현장 의견 청취 및 유학생 가정 간의 소통의 자리를 마련하는 등 추후 평창에 잘 적응할 수 있도록 하는데 그 목적이 있다.

최근 평창으로 유학 온 학생들은 2025년 1학기 3명(초 1교, 중 2교)을 시작으로, 2학기에는 7명(초 2교, 중 2교)의 신규 농촌 유학생이 오는 등 두 배 이상의 유학생들이 현재 생활하고 있다. 즉, 1학기 유학생 중 2학기에도 농촌 유학을 연장한 1명을 포함하여 2학기 현재 총 8명의 유학생과 5가정이 관내 초 2교(계촌초, 주진초), 중 2교(계촌중, 미탄중)에 전입하여 생활하고 있다.

이 같은 성과는 △평창교육지원청의 다양한 프로그램 지원 △작은학교의 특성화된 교육과정 운영 및 홍보 △지역사회와 함께하는 각종 교육활동 등 도시에서는 체험하기 어려운 생태환경 체험, 문화예술프로그램 등 다양한 교육활동의 결과다.





AD

김금숙 교육장은 "농촌 유학은 단순히 도시 학생을 농촌으로 보내는 것을 넘어, 지역과 도시가 상생하는 교육생태계를 만들어가는 과정"이라며 "이번 농촌유학생 가정과의 대화 마당을 통해 유학생 가정이 평창 지역에 잘 적응할 수 있도록 하고, 관내 작은학교의 특성화된 프로그램을 지원하는 등 추후 지역사회와 협력하여 농촌 유학 활성화를 통해 지역 교육의 지속가능성과 평창의 새로운 활력을 기대한다"고 밝혔다. 또한 추후 인구소멸지역인 평창지역의 새로운 방향을 제시하는 등 앞으로의 추이가 기대된다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>