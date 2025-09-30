자영업자 정준하 한숨 "요즘 왜 이렇게 사기꾼 많나"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

송가인 유튜브 출연, 자영업자의 어려움 토로

"사업은 주위에 사기꾼이 너무 많다. 요즘 들어 왜 이렇게 많은지 모르겠다."

요식업 경력 28년 차 방송인 정준하가 자영업자의 고충을 털어놨다. 정준하는 29일 송가인의 유튜브 채널에 자신의 부캐 '정준년 이모'로 출연해 "방송도 하고 사업도 하는데 어떤 게 더 힘드냐"는 질문에 이렇게 답했다.

정준하. 유튜브 채널 ‘송가인’ 캡처

"최근에 사기당할 뻔한 적이 있냐"는 PD의 질문에 정준하는 "매일이다. 매 순간이다."라며 씁쓸한 웃음을 보였다.

이어 송가인은 "코로나19 때는 어떻게 버티셨냐"고 물었고, 정준하는 "돈 다 날렸다니까, 코로나 얘기를 왜 하냐"라며 울분을 토했다. 이어 송가인이 "그러니까 장사를 안 하고 방송만 했어야죠"라고 농담하자, 정준하는 "장사 안 하면 월세 2000만원을 어떻게 내냐. 코로나가 올 줄 알았겠냐"며 억울함을 드러냈다.

송가인은 "그래도 주나수산이 잘돼서 잃었던 걸 다 되찾을 거다"라고 위로했다. 정준하는 신논현역에서 횟집 '주나수산'을 운영하고 있다.

자영업하는 정준하의 토로. 유튜브 채널 ‘송가인’ 캡처

앞서 정준하는 코로나 시기에 10억원가량을 손해 봤다고 했다. 그는 한 예능 프로그램에서 "코로나로 타격이 있었다. 다들 힘드니까 힘들다고는 말 못 하겠다"며 "가게 두 개를 말아 먹고 두 개를 열심히 하고 있다"고 했다.





당시 그는 외식업 운영 중 겪는 어려움 중 하나로 '먹튀 손님'을 꼽았다. 정준하는 "최근 혼자 와서 식사 후 옷만 두고 도망간 손님도 있었다"며 CCTV와 택시 호출 내역을 통해 해당 손님을 추적해 경찰에 신고했다고 밝혔다. 이후 경찰에 신고했다는 정준하는 "둘이 왔는데 서로 (돈을) 낸 줄 알았다고 하더라. 변명"이라고 토로했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

