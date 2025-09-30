농축수산물 이커머스 '독과점' 심각…농어민 피해 우려

쿠팡 매출 작년 5조8천억…옥션 대비 803배

공정위·농식품부·해수부, 현황조차 파악 못해

서삼석 "온라인시장 집중 현상 감독 이뤄져야"

서삼석 더불어민주당 의원.

AD

온라인 농축수산식품 거래시장이 폭발적인 성장을 거듭하고 있지만, 불투명한 유통구조와 소수 플랫폼의 시장 지배력 강화로 판매 농어민의 피해가 우려된다는 지적이 제기됐다. 통계청 자료를 분석한 결과, 온라인 농축수산식품 거래액은 지난 2017년 약 10조원에서 지난해 47조원으로 7년 만에 4배 이상 급증하며, 전체 온라인 거래액 259조원 중 18%에 육박하는 비중을 나타냈다.

30일 더불어민주당 서삼석 의원(전남 영암·무안·신안)이 공정거래위원회·농림축산식품부·해양수산부로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면 관계 부처들은 급변하는 온라인 농축수산물 시장의 유통 실태와 플랫폼별 점유율조차 제대로 파악하지 못하고 있는 것으로 드러났다. 공정거래법과 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률에 명시된 시장 관리 및 통계 작성 의무가 유명무실하다는 비판을 피하기 어렵게 됐다.

특히 특정 플랫폼으로의 집중 현상이 두드러진다. 서 의원이 주요 이커머스 판매 사업자(쿠팡, 네이버, 11번가, SSG, G마켓, 옥션)로부터 제출받은 2024년 농축수산식품 판매액을 분석한 결과, 쿠팡이 5조8,646억원으로 압도적 선두를 달렸다. 이어 SSG 2조8,467억원, 네이버 1,287억원, 11번가 447억원, G마켓 217억원, 옥션 73억원 순으로, 쿠팡과 옥션 간 매출 격차는 무려 803배에 달했다. 이는 사실상 쿠팡이 시장을 독점하고 있음을 보여준다.

이런 독과점적 구조는 농축수산물 판매자들에게 일방적으로 불리한 거래 조건을 강요하는 결과로 이어진다. 쿠팡의 농축수산물 판매 수수료는 10.6%로, 같은 플랫폼 내 다른 품목(금 4%)에 비해 2배 이상 높은 것으로 확인됐다.

더욱이 판매 금액의 70%는 15일 뒤, 나머지 30%는 무려 두 달이 지난 후에야 정산되는 관행은 신선식품 특성상 자금 회전이 빠른 판매자들에게 심각한 유동성 압박을 가하고 있다. 반면, 네이버는 3% 수수료와 3일 이내의 정산 체계를 운영하며 대조적 모습을 보였다.





AD

서 의원은 "농축수산물은 신선도가 중요한 품목이라 플랫폼 의존도가 높을 수밖에 없다"며 "법에 따른 유통 실태 파악과 시장 집중 현상 감독이 이뤄지지 않는다면 농어민과 판매자 피해가 불가피하다"고 강조했다. 이어 "공정한 유통 질서 확립을 위해 국정감사에서 철저한 점검을 추진하겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>