순천 선월지구에 창고형 유통체인 '코스트코' 들어서나

시, 광주·전남 최초 코스트코 유치 MOU

2028년 개점…남해안권 경제중심지 도약

지역 중소 유통업체 상생 위한 전력 수립

노관규 시장 "고용창출로 소멸위기 대응"

전남 순천시는 세계적 창고형 유통체인 ㈜코스트코 코리아(이하 코스트코)와 광주·전남 최초로 순천 선월지구에 입점하는 것을 내용으로 하는 투자협약을 체결했다고 30일 밝혔다.

순천시는 30일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더호텔에서 ㈜코스트코 코리아와 순천 입점을 위한 투자협약을 체결했다. 순천시 제공

시는 이날 서울 여의도 페어몬트 앰배서더호텔에서 코스트코, 전라남도, 광양만권경제자유구역청과 순천 입점을 위한 투자협약(MOU)을 체결했다.

협약에 따라 코스트코는 해룡면 선월지구에 전체 면적 4만6,000㎡, 총사업비 1,000억원을 들여 2028년 개점을 목표로 순천점 입점을 추진한다. 이번 유치 결정은 단순히 대형 유통 시설 확보를 넘어 지방소멸 위기 속에서 도시 성장을 위한 핵심 동력으로 작용할 것이라는 분석이다.

시는 이를 통해 연간 1,300만명 이상의 외부 방문객 유치와 250여개의 양질의 신규 일자리 창출을 기대하고 있다. 특히, 1,000만 관광객 시대를 맞은 순천만국가정원박람회와 시너지를 창출, 외지 소비층을 도심으로 적극 유입시켜 순천을 명실상부한 남해안권의 경제 중심지로 도약시키겠다는 구상이다.

시는 또 코스트코 입점에 따른 지역 소상공인과 골목상권 피해에 대해 상생 방안을 적극 준비할 계획이다. 소상공인 지원책 확대, 신규 시책 발굴 등을 적극 검토하고 ▲지역인재 우선 채용 ▲지역 농산물·우수 중소기업 제품 판로 확대 ▲전통시장 상생협력 외 다각적인 협력사업을 상생 협약에 담을 예정이다.

조민수 ㈜코스트코코리아 대표는 "코스트코 순천점에 진출하는데 십수년이 걸려 오늘에서야 결실을 보았다"며 "향후 지역민 고용 창출, 소상공인 동반 성장을 통해 지역경제 발전에 이바지하겠다"고 말했다.





노관규 시장은 "코스트코는 단순한 쇼핑 시설을 넘어 광역 소비군을 끌어들여 지역경제를 살리고, 신규고용 창출로 지방소멸 위기에 대응하는 도시 성장의 핵심 열쇠가 될 것이다"며 "향후 지역 소상공인과 대형 유통체인이 상생할 수 있는 협력 모델을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr

