광주 북구, 13년 연속 일자리 대상 '우수 지자체'

광주 북구가 고용노동부 주관 '2025년 전국 지방자치단체 일자리 대상' 평가에서 전국 자치구 중 유일하게 13년 연속 우수 지자체로 선정됐다고 30일 밝혔다.

'전국 지방자치단체 일자리 대상'은 지방자치단체의 일자리 창출 노력과 성과를 평가하고 우수사례를 공유하기 위해 2012년부터 매년 실시하고 있다. 올해는 전국 243개 지자체의 지난해 일자리 정책을 종합 점검해 일자리 목표 공시제, 일자리 창출 우수사업 두 분야에서 73개 지자체가 수상했다.

구는 고령의 1인 가구가 다수 거주하는 영구임대아파트 지역 특성을 반영해 지속 가능한 일자리를 만든 점에서 높은 평가를 받았다. 경력단절 여성을 돌봄 전문가로 양성해 임대아파트 거주자에게 맞춤형 서비스를 제공했고, 장기간 방치된 상가 공실을 청년창업공간으로 활용해 활력을 불어넣은 사례가 대표적이다.

또 기업 지원사업과 골목상권 활성화 정책을 추진해 지난해 목표 1만6,770개를 114% 초과 달성한 1만9,205개의 일자리를 창출했다.

이같은 실적을 바탕으로 북구는 일자리 목표 공시제와 일자리 창출 우수사업 두 분야에서 고용노동부 장관상을 받았다. 전국 자치구 가운데 13년 연속 일자리 정책 우수기관에 선정된 곳은 북구가 유일하다.





문인 구청장은 "이번 13년 연속 우수기관 선정은 1,700여 공직자와 함께 노력한 결실이다"면서 "지역 특성에 맞는 양질의 일자리를 지속 창출해 주민 삶의 질을 높이겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

