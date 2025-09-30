IBK기업은행, 금융위 주관 상반기 기술금융 테크평가 1위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"은행권 최초로 4회 연속 1위"

6월 기술신용대출 잔액 124.9조

IBK기업은행은 지난 26일 금융위원회가 주관한 '2025년 상반기 기술금융 테크평가'에서 1위를 차지했다고 30일 밝혔다.

기술금융은 기업 담보능력이 아닌 기술력과 성장 가능성을 평가해 자금을 지원하는 제도다. 기업은행의 지난 6월 기술신용대출 잔액은 124조9000억원으로 전년 말 대비 9조9000억원 증가해 시장 점유율 40.6%를 기록했다.

기업은행은 은행권 최초로 4회 연속 1위에 올랐다. 회사 측은 1위에 오른 것을 기술우수 기업 선제 발굴, 현장 중심 심사체계 고도화, 기술정보 통합 데이터베이스(DB) 구축 등 실행력을 강화한 결과로 본다.

기업은행 관계자는 "첨단산업 및 벤처기업 등 기술력과 성장 가능성이 있는 기업에 기술신용대출 지원하겠다"며 "앞으로도 정부의 생산적 금융 정책 기조에 적극 부응하겠다"고 말했다.





한편 기업은행은 3년간 2조5000억원 이상의 모험자본을 공급했다. 또한 창업육성 플랫폼 IBK창공을 통해 1000개 이상의 혁신창업기업을 발굴·육성해 모험자본 생태계 확장에 기여해 왔다.





