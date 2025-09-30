국내 최초 골프회원권 거래 플랫폼 '그린판다', 10월 서비스 개시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서류·대면 절차 없애고 "간편·투명하게"

실시간 시세 확인·백마진 방지 시스템

골프장도 거래 수수료 20% 수익 확보

내년 중 AI 기반 시세 예측 서비스 예정

국내 최초 회원권 거래 플랫폼 '그린판다(GreenPanda)'는 10월 1일부터 정식 서비스를 시작한다고 30일 밝혔다.

기존 약 58조원 규모에 달하는 국내 회원권 시장은 여전히 종이서류와 대면 절차에 의존하고 있어 거래 과정이 복잡하고 불편했다. 회원권 매매에는 평균 8~10종의 서류가 필요하고 인감증명서·주민등록등본 제출이 필수였으며, 거래 당사자는 딜러를 직접 만나야 했다. 실거래가가 비공개로 이뤄지면서 정보 비대칭과 불투명한 수수료 문제도 시장의 고질적 한계로 지적돼 왔다.

'그린판다'는 이러한 불편을 해소하며 회원권 시장의 디지털 전환을 본격적으로 이끈다. 이번에 선보이는 플랫폼은 회원권 거래를 주식거래처럼 간편하고 투명하게 만들었다.

구매자와 판매자는 복잡한 서류 작성이나 대면 절차 없이 모바일에서 손쉽게 회원권을 거래할 수 있으며, 실시간 시세 확인과 백마진 방지 시스템을 통해 신뢰할 수 있는 거래 환경이 보장된다.

판매자는 경쟁 입찰 방식을 통해 회원권을 최고가에 매도할 수 있고, 거래 전 과정이 디지털화되면서 기존보다 최대 10배 더 빠른 현금화를 경험할 수 있다. 더불어 매물이 전국의 실수요자에게 직접 노출돼 거래 성사율 역시 크게 향상된다.

구매자에게도 혁신적인 경험이 제공된다. 수백 개의 회원권을 조건별로 맞춤 비교할 수 있어 최적의 선택이 가능하고, 골프장 시스템과 직접 연동된 소유권 인증을 통해 사기 매물이 원천 차단된다. 더 나아가 실시간 수요와 시세 정보를 바탕으로 합리적인 가격 판단이 가능해져 누구나 안전하고 투명하게 회원권 거래에 참여할 수 있게 된다.

그린판다는 거래 당사자뿐 아니라 골프장 등 발행사에도 실질적인 경제적 효과를 제공한다. 거래가 발생하면 골프장은 회원권 1차 발행자로서 거래 수수료의 20%를 수익으로 확보할 수 있다. 또 그린판다 백오피스 시스템과의 연동으로 명의개서 업무가 자동화되고, 고객 응대 효율성도 크게 높아진다. 이외에도 비용 절감, 휴먼 에러 방지, 실시간 거래 현황 추적 등 다양한 이점도 제공된다.

김태훈 포티포랩스(이하 그린판다 운영사) 대표는 "몇 년 전 2억원이 넘는 회원권을 직접 구매하면서 충격적인 경험을 했다"며 "2020년대에도 여전히 1990년대와 다름없는 방식으로 거래가 이뤄진다는 사실이 믿기지 않았다. 포털 검색으로 시작해 여러 거래소를 뒤지고, 딜러와 일일이 전화상담을 해야 했으며, 10여종에 달하는 서류를 우편으로 제출하고, 최종적으로는 딜러를 직접 만나 모든 계약서에 도장을 찍어야 했다"고 설명했다.

이어 "무엇보다 실시간 시세를 확인할 방법이 전혀 없었다는 점이 가장 당황스러웠다"며 "중고차나 부동산 시장은 이미 투명한 시세가 공개되는데, 회원권 실거래가는 중개인들이 독점하고 있어 적정 가격을 알 수 없었다. 여러 딜러를 만나본 결과, 동일한 회원권임에도 불구하고 각각 제시하는 가격이 모두 달랐다"고 주장했다.

그는 또 "회원권 시장은 중고차나 부동산과 달리 아직 제대로 된 디지털 플랫폼이 없는 블루오션이다"며 "100% 오프라인 거래에 머물러 있는 이 시장에서 그린판다는 플랫폼 진입만으로도 기존의 비효율을 대체하고, 시장을 선도할 수 있는 유리한 위치에 있다"고 말했다.

그린판다는 지난 5월 베타 서비스에서 시장의 긍정적 반응을 확인했다. 베타 테스터들은 "회원권도 드디어 주식처럼 간편하게 거래할 수 있게 됐다", "실시간 시세가 공개돼 가격 협상이 투명해졌다"는 평가를 내놨다.

정식 출시와 함께 그린판다는 회원 가입 고객에게 제주 스누피가든 무료입장권을 제공하는 이벤트를 진행한다. 올해 내로 웹 서비스와 회원권 포트폴리오 관리 기능을, 내년 상반기에는 AI 기반 시세 예측 서비스와 금융기관 연계 담보대출 서비스를 순차적으로 출시해 고객 가치를 더욱 확장할 계획이다.

김 대표는 "그린판다는 단순한 거래 플랫폼을 넘어 회원권 시장의 새로운 표준을 만들어갈 것이다"며 "투명하고 안전한 거래 환경을 통해 더 많은 사람이 회원권 투자의 가치를 누릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.





한편 그린판다 앱은 내달 1일부터 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 다운로드할 수 있으며, 자세한 정보는 그린판다 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





호남취재본부 민찬기 기자

