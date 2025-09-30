부안군, '청년 실태조사 연구용역' 보고회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"청년 인구 감소 대응"

전북 부안군은 지난 29일 군청 대회의실에서 청년의 지역 유출을 방지하고, 실효성 있는 지원 정책과 장기적인 로드맵을 마련하기 위한 '청년 실태조사 연구용역' 보고회를 개최했다.

부안군이 지난 29일 군청 대회의실에서 '청년 실태조사 연구용역' 보고회를 완료했다. 부안군 제공

AD

30일 군에 따르면 이번 용역은 '부안군 청년 기본 조례'에 따라 청년 인구 감소에 대응하고 청년이 체감할 수 있는 정책을 마련하기 위해 추진됐다.

경제산업국장을 비롯한 16개 관련 부서 팀장 등이 참석해 실태조사 결과를 공유하고, 향후 청년정책 추진 방향을 논의했으며 ▲용역 추진 개요 ▲국내 청년정책 동향·부안군 현황 ▲청년 실태조사 결과 분석 ▲정책 실효성 제고 방안 제언 ▲질의응답·토론 순으로 진행됐다.

특히, IPA 분석기법을 통해 정책의 필요도와 만족도를 비교한 결과, 청년UP센터 운영과 주거비 지원사업 등이 필요도에 비해 만족도가 낮은 과제로 도출됐고, 이에 따라 해당 사업들을 우선 개선해야 할 핵심 과제로 제시했다.

군은 이번에 제시된 의견을 반영해 기존 정책을 보완하고, 신규 정책 제안의 타당성을 검토하여 본격 추진할 계획이다.





AD

군 관계자는 "이번 연구용역은 단순한 실태조사를 넘어 청년들의 실제 목소리를 반영할 수 있는 토대를 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "청년이 공감할 수 있는 정책을 발굴해 지역에 활력을 불어넣겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>