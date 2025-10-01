덴마크 유아동복 ‘콩제슬래드’ 국내 첫 매장, 롯데百 잠실점 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

엘링크가 덴마크의 프리미엄 유아동복 브랜드 '콩제슬래드(Konges Sløjd)'의 국내 첫 오프라인 매장을 롯데백화점잠실점에 오픈했다. 이로써 국내 소비자들이 해외 직구를 통하지 않고 매장에서 직접 제품을 확인하고 구매할수 있는 길이 열렸다..

그동안 오가닉 소재와 스칸디나비아 디자인을 결합한 콩제슬래드제품은 해외 직구를 통해서만 접할 수 있어 사이즈 선택의 불편이나 배송 지연 문제가 꾸준히 제기돼 왔다. 잠실점매장은 이러한 불편을 해소하는 동시에, 신제품 컬렉션을 가장 빠르게 확인할 수 있는 공간으로 마련됐다.

특히 이번 오픈을 기념해 9월 26일부터 10월 31일까지 한 달간 특별 프로모션이 진행된다. 매장 전 상품을 10% 할인하며, 15만 원 이상 구매 고객에게는 한정판 에코백을, 30만 원 이상 구매 고객에게는 한정판 퀼팅 숄더백을 증정한다. 이번혜택은 잠실점 매장에서만 제공되는 독점 혜택이다.





AD

엘링크 진광용 본부장은 "잠실점 매장은 국내 소비자들이 브랜드를 직접 경험할 수 있도록 마련된 공간"이라며 "오픈 기간 동안 제공되는 특별 혜택을 통해더 많은 고객들이 덴마크 프리미엄의 감성을 경험해보시기를 기대한다"고 말했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>