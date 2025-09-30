금호석유화학 '조카의 난' 재발 조짐…박철완 "아직 안끝났다"

박 전 상무, 금호석화 자사주 담보 EB 발행 비판

상법 개정안에 소수 주주 진입장벽 낮춰

금호석화 "자사주 50% 소각 이미 결정"

금호석유화학 자사주 활용 방안을 둘러싸고 경영권 분쟁이 되살아날 조짐이다. 고(故) 박정구 회장의 장남이자 박찬구 회장의 조카인 박철완 전 상무가 자사주 담보 교환사채(EB) 발행 가능성을 정면 비판하며 이사회 재진입을 노리고 나섰다. 회사 측은 아직 아무 결정도 내린 바 없다고 선을 그었지만, 법·제도 변화와 맞물려 자사주가 양측의 힘겨루기 핵심 변수로 부상하고 있다.

박 전 상무는 30일 입장문을 내고 "자사주 EB 발행은 주주가치를 훼손하고 현 경영진의 지배력을 강화하는 불법적 시도"라며 강력 대응을 예고했다. 그는 이사회가 이를 추진할 경우 민형사상 책임을 묻겠다고 경고하며 정관 변경을 통해 자사주 소각·처분 계획을 매년 주총에서 보고하도록 요구했다.

박철완 전 금호석유화학 상무

금호석화는 "이미 보유 자사주의 절반은 3년에 걸쳐 소각하기로 결정해 올해까지 두 차례를 마쳤다"며 "내년 3월 마지막 분량을 소각할 예정"이라고 밝혔다. 나머지 절반에 대해선 전략적 투자, 임직원 보상, 자본조달 등 다양한 방안을 열어둔 상태라고 알렸다. 또 EB 발행은 그중 하나일 뿐 현재까지 논의나 결정은 없다고 해명했다.

이번 갈등 배경에는 개정 상법이 자리하고 있다. 집중투표제 의무화와 감사위원 분리 선출 확대, 전자투표제 도입 등은 소수 주주의 이사회 진입 장벽을 크게 낮췄다. 박 전 상무가 보유한 11%대 지분만으로도 특정 후보를 밀어 올릴 수 있는 구조가 마련되면서 경영권 분쟁이 다시 수면 위로 떠오른 것이다. 다만 이미 보유한 자사주를 개정법 적용에서 예외로 둘지 여부가 아직 불확실해 향후 전개는 변수가 많다.





현재 금호석화가 보유한 자사주는 전체 발행주식의 약 14%에 달한다. 회사 측과 박 전 상무 측의 지분 차이가 불과 5% 남짓에 불과한 만큼 자사주는 단순한 재무 자산이 아니라 경영권 판도를 결정짓는 캐스팅보트로 작용한다. 소각이 이뤄지면 박찬구 회장 측 지분율이 상대적으로 높아져 현 경영진에 유리하지만 제3자 지분이 유입되면 박 전 상무의 이사회 진입은 어려워질 수 있다. 결국 자사주 처리 방향이 금호석화 지배구조 향방을 가를 최대 변수가 될 것으로 보인다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

