청라 피크원 푸르지오, 추석 맞이 ‘풍성한 한가위 대잔치’ 개최

- 김미경,김인만 초청 강연부터 노래자랑·푸드트럭까지…가족 단위 맞춤형 프로그램 풍성
- 풍성한 한가위 정취 속 즐길거리·볼거리 가득한 현장 행사…4일간 특별 이벤트 진행
인천 청라국제업무단지 내 주거복합단지 '청라 피크원 푸르지오'가 추석 연휴를 맞아 고객 참여형 행사 '풍성한 한가위 대잔치'를 개최한다. 이번 행사는 오는 10월 2일(목)~3일(금), 10월 11(토)~12일(일) 총 4일간 진행될 예정이다.
행사 첫 이틀간(2~3일)에는 1등 상금 100만 원의 노래자랑 대회, 전통 명절놀이 체험, 방문객 사은품 증정 이벤트 등이 진행된다. 이어 11~12일에는 페이스타투, 셀프 가족사진 촬영, 어린이 장난감 증정 이벤트 등 가족 단위 방문객을 위한 체험 프로그램이 다채롭게 마련된다. 행사 기간 내내 운영되는 푸드트럭과 플리마켓도 방문객들의 관심을 끌 것으로 기대된다.
특히 10월 11일에는 스타강사 김미경 교수가 '매일 성공습관'을 주제로 특별 강연을 펼치며, 12일에는 부동산 전문가 김인만 소장이 '부동산 투자 원포인트 레슨'을 진행한다. 두 강연 모두 선착순 300명에게 참여 기회가 제공된다.
'청라 피크원 푸르지오'는 지하 5층 ~ 지상 49층, 총 4개동, 전용면적 84㎡·119㎡ 1,056실로 구성된다. 특히 최고 49층의 높이로(일부 세대) 서해바다 오션뷰와 국제업무단지 시티뷰를 동시에 누릴 수 있는 우수한 조망권을 확보해 높은 주거 가치가 기대된다는 평가를 받고 있다.
단지 내에는 피트니스클럽, 실내골프클럽, G/X룸, 그리너리카페, 프라이빗 시네마룸, 게스트하우스 등 고급 커뮤니티 시설이 마련돼 있으며, 세대별 별도 창고를 제공해 수납 편의성도 극대화했다.
입지 여건도 우수하다. 청라국제업무단지는 금융·로봇·의료·문화 시설이 집적되는 국제 비즈니스 허브로 개발되고 있으며, 서울7호선 국제업무단지역(2027년 예정), 제3연륙교(2025년 개통 예정), GTX-D·E 노선 등 굵직한 교통 호재가 예정돼 있다. 여기에 스타필드 청라(2027년 예정), 의료복합타운(2029년 예정) 등 대형 개발사업이 추진되면서 배후수요와 미래가치가 더욱 높아질 전망이다.
분양 관계자는 "추석 명절을 맞아 고객들이 가족과 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램을 준비했다"며 "행사에 참여해 청라국제업무단지의 미래가치와 단지 상품성을 직접 확인하시길 바란다"고 말했다.
'청라 피크원 푸르지오' 분양사업장은 인천 서구 청라동 일원에 위치하며, 입주는 2029년 12월 예정이다.
