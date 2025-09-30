삼일회계법인·PwC 컨설팅, 지난해 매출 전년比 10% 증가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주요 서비스 분야 고른 성장세

삼일회계법인과 PwC 컨설팅이 2025 회계연도(2024년 7월~2025년 6월) 매출 1조 5554억원, 영업이익 260억원을 달성했다고 30일 밝혔다. 매출은 전년 동기(1조 4130억원) 대비 10% 증가했다.

삼일회계법인은 1조 1094억원의 매출을 기록했다. 삼일회계법인은 회계감사 부문 3860억원, 세무자문 2759억원, 경영자문 4475억원으로 주요 서비스 분야 모두 전년 대비 6~11%의 성장세를 보였다.

PwC 컨설팅의 매출은 4460억원으로, 전년 동기(3900억원) 대비 14% 이상 증가해 높은 성장을 이뤘다.

윤훈수 PwC 한국 총괄 대표는 "기술 혁신을 비롯해 글로벌 메가 트랜드의 영향으로 산업의 성장 도메인이 재편되고 있다. 회계산업 역시 디지털 및 AI 전환의 영향으로 지금보다 더 급진적인 변화가 따를 것으로 예상한다"며 "자본시장의 신뢰를 구축한다는 산업의 본질적 가치는 유지하면서 동시에 기업 성장의 모멘텀이 될 수 있는 서비스를 제공하기 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.





PwC 한국은 삼일회계법인과 PwC 컨설팅 등의 회원사로 구성됐으며, 글로벌 회계컨설팅 네트워크인 PwC 글로벌의 브랜드와 서비스 노하우를 공유하며 전 세계 149개국, 37만명의 전문가와 함께 기업의 성장과 혁신을 위한 서비스를 제공하고 있다.

