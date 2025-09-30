CMS X 쿼터백 차이나 미래성장랩 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중국 CMS증권 리서치와 쿼터백운용의 퀀트 전략 결합



쿼터백자산운용은 신한투자증권과 협업해 자문형 랩어카운트 상품 'CMS X 쿼터백 차이나 미래성장랩'을 선보였다고 30일 밝혔다.

중국 본토·홍콩·미국에 상장된 주식 및 ETF에 분산 투자하며, 중국 현지 리서치와 정량적 퀀트 운용의 결합을 특징으로 한다.

CMS증권(초상증권)은 중국 정부의 산업 정책 방향을 리서치 출발점으로 삼아, 정책 수혜 가능성이 큰 성장 산업을 선제적으로 포착하고 이를 투자 유니버스와 섹터 분석에 반영한다. 쿼터백자산운용은 100% 규칙화된 투자 전략(Rule-based investing)으로 정량 데이터 기반의 포트폴리오를 운용한다. 급변하는 시장 환경에서도 감정에 치우치지 않는 객관성을 확보한다.

AI·전기차·신에너지 등 차세대 산업을 전략적으로 육성하는 중국 정부의 정책 효과는 지수 반등과 투자자 관심 확대에서도 확인되고 있다. 이번 랩은 투자자들에게 중국 성장 테마에 대한 차별화된 접근을 제공한다.

CMS증권은 중국 내 5위 규모의 대표 증권사다. 중국 증권사 최초로 한국 법인을 설립했다. 약 150명의 리서치 인력이 심천·상해·북경을 거점으로 30여 개 핵심 산업 섹터를 담당한다. 정책·산업·기업 분석 전반에 걸친 심층 리서치 역량을 제공한다.

쿼터백자산운용은 축적된 퀀트 알고리즘을 기반으로 섹터 중요도와 종목 선정을 계량적으로 분석한다. 탑다운(Top-down) 정책·테마 진단과 바텀업(Bottom-up) 종목 분석을 결합해 변동성을 관리하고 장기적인 성과를 추구한다. 최종 운용은 신한투자증권 랩운용부가 담당한다.

'CMS X 쿼터백 차이나 미래성장랩'의 가입은 신한투자증권 전국 영업점을 통해 가능하다.





AD

쿼터백자산운용 조홍래 대표는 "CMS증권의 현지 리서치와 쿼터백의 정량 운용 노하우가 결합한 이번 랩은 국내 투자자들이 직접 접근하기 어려운 중국 AI·전기차·신에너지 등 차세대 성장 산업에 체계적으로 투자할 수 있는 전략"이라고 소개했다. 이어 "신한투자증권과의 협업을 통해 고객들에게 글로벌 시장에서 차별화된 중국 투자 기회를 제공하겠다"고 말했다.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>