추석 전 자녀있는 가구 상품권, 1인가구 건강식품 구매 증가

KB국민카드, 작년 추석 연휴 온·오프라인 소비 분석

지난해 추석 연휴 소비 데이터를 분석한 결과 온·오프라인 모두 연휴 시작 일주일 전부터 소비가 급증한 것으로 나타났다.

7일 서울의 한 대형마트에서 시민들이 추석선물을 고르고 있다. 연합뉴스

KB국민카드는 30일 지난해 추석 명절 연휴 시작 5~6주 전 매출액을 기준으로 주별 오프라인 유통 업종과 온라인 쇼핑몰 식품 관련 매출액 증감을 분석한 결과를 발표했다.

오프라인 업종에는 농수축산물점, 슈퍼마켓, 반찬전문점, 백화점, 대형마트가 포함됐다.

조사 결과 지난해 추석 소비는 연휴 시작 전 일주일간 온라인은 48%, 2주 전 구간에도 47%로 고르게 증가했다.

오프라인 유통 업종은 연휴 시작 전 일주일간 22% 증가하면서 연휴 기간에도 31% 증가했다.

모바일을 통한 선물하기 활성화로 온라인을 통한 상품권 구매도 연휴 시작 전 일주일간 152% 증가했다.

오프라인 주요 유통업종별 양상을 보면 추석 전 일주일과 연휴 기간에 매출액 증가율이 가장 높은 업종은 농·수·축산물점과 반찬 전문점으로 나타났다.

농·수·축산물은 추석 일주일 전 기간 중 66%, 추석 연휴 기간에도 84% 증가했다. 반찬 전문점도 연휴 기간에 125% 늘었다.

추석 전 2주간 온라인 쇼핑으로 구매한 식품류는 자녀를 둔 가구와 1인 가구 모두 신선식품류 중에서는 육류(71%, 69% 증가) , 가공식품류 중에서는 건강식품(69%) 구매가 많이 늘었다.

자녀 있는 가구에서는 상품권 구매(114%) 증가 폭이 컸다.

자녀 둔 가구는 견과류와 수산물 과일 구매 증가율이 1인 가구를 앞지르는 등 평상시 대비 증가율이 높았다.





KB국민카드 관계자는 "지난해 오프라인 유통업종은 추석 연휴 기간에도 매출액이 증가한 걸 확인했다"며 "올해도 긴 연휴 기간 중 전통시장 사장과 소상공인 매출이 급증하길 기대한다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

