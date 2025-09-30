진영승 합참의장 취임 "국익·실용 중심 군인 사명에 최선"

김명수 전 합참의장 이임 및 전역식도

진영승 신임 합동참모의장은 30일 "국민으로부터 신뢰받는 군, 싸워 이길 수 있는 강한 군, 미래를 준비하는 군으로 거듭나겠다"면서 "어떠한 상황에서도 올바른 판단과 균형을 유지해 국익과 실용 중심으로 군인으로서의 사명에 최선을 다하겠다"고 말했다.

진 의장은 이날 서울 용산구 합참 연병장에서 거행된 제44·45대 합동참모의장 이·취임식 및 전역식에서 취임사를 통해 "국민을 보호하고 헌법적 가치를 수호하는 군 본연의 임무에만 충실함으로써 군심을 결집하고 군의 명예와 대(對)군 신뢰를 회복하는 것이 가장 중요하다"면서 이같이 밝혔다.

진 의장은 아울러 "복합 안보 위협에 대비해 전 영역에서 강력한 억제력을 유지하고, 유사시 전승을 보장할 수 있는 태세와 능력을 갖춘 국가안보의 든든한 울타리가 될 것"이라면서 "한국군 주도의 연합방위를 위한 핵심 군사능력과 연합·합동작전 수행체계를 갖춰 체계적인 전작권 전환을 이끌어가며 인공지능(AI)·첨단과학 기술 기반의 미래 전장 환경에 부합하는 군사력을 육성할 것"이라고 했다.

취임식 이후 진 의장은 합참 전투통제실을 찾아 군사대비태세를 점검하며 첫 공식업무를 시작한다. 진 의장은 "군이 다시는 흔들리지 않는 태산과 같이 국민과 국가만을 위한 임무에 충실하여 신뢰받는 군으로 거듭나도록 모든 역량을 다해나가자"면서 "합참의 모든 구성원이 본연의 임무에 충실하며 긴밀한 소통을 바탕으로 하나 된 팀워크를 발휘하여 시너지를 창출해 줄 것"을 당부할 예정이다.





한편, 이날 이임 및 전역식을 끝으로 41년간의 군 생활을 마무리한 김명수 전 합참의장은 이임 및 전역사를 통해 "어려운 시기에 원 팀이 되어 임무를 다해 준 장병 및 군무원들에게 진심으로 감사하다"면서 "이제 평범한 국민의 한 사람으로 돌아가 제 삶의 전부였던 대한민국과 군을 위해 항상 기도하고 응원하겠다"라고 전했다.





