핀트 X 리멤버, AI투자 제휴 서비스 오픈

"재테크부터 연금 관리까지, 바쁜 직장인을 위한 AI투자 솔루션"

AI기술로 만나는 투자의 새로운 상식 '핀트(fint)'를 운영하는 디셈버앤컴퍼니가 HR 플랫폼 리멤버와 제휴해 '핀트 AI투자 서비스'를 오픈했다고 30일 밝혔다.

바쁜 업무로 자산관리에 신경 쓰기 힘든 직장인에게 보다 쉽고 편한 AI투자 경험을 제공하기 위해 협업을 추진했다. 명함관리 앱에서 HR 플랫폼으로 성장한 리멤버와의 제휴를 통해 투자 결정 및 리스크 관리에 어려움을 겪는 직장인들의 AI투자 접근성을 높이겠다는 복안이다.

리멤버와 제휴로 이번에 선보이는 핀트 AI투자 서비스는 ▲연금 투자 ▲재테크 투자 두 가지 카테고리로 구성된다. 자체 개발한 AI 투자엔진 '아이작(ISAAC)'을 통해 시장 동향과 종목 데이터를 분석하고 투자 성향에 최적화된 전략을 제안해 안정적인 성과를 추구하는 것이 특징으로, 타사 연금계좌나 ISA계좌도 손쉽게 이전해 핀트의 AI투자로 이용할 수 있다.





송인성 디셈버앤컴퍼니 대표는 "투자 경험이 부족하거나 재테크에 시간을 할애하기 어려운 직장인의 금융투자 니즈를 고려해 리멤버와의 제휴로 핀트 AI투자 서비스를 오픈했다"고 말했다. 이어 "앞으로도 개인 투자자들이 안정적이고 효율적으로 자산을 관리할 수 있도록 다양한 플랫폼과의 협력을 통해 최적의 솔루션을 제공해 나갈 것"이라고 설명했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

