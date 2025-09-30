발달장애인 최유진 작가 작품, 캠퍼스 찾았다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국립부경대 핵심역량도서관 갤러리라운지서 초대전

발달장애인 작가 최유진 씨의 작품들이 대학 캠퍼스를 찾아간다.

국립부경대학교(총장 배상훈)는 발달장애인 최유진 작가 초대 개인전 '내 친구를 소개합니다'를 지난 29일부터 10월 15일까지 핵심역량도서관 1층 갤러리라운지에서 연다.

이번 전시회에 최유진 작가의 작품 '너와 나의 연결고리', '켐벨스프와 친구들', '내 친구 재범', '우리 함께 걷는 길' 등 22점이 전시된다.

발달장애인 최유진 작가 초대 개인전이 열리고 있다.

최유진 작가는 일상생활과 친구들을 독창적인 상상력으로 표현하는 작가로 전국장애학생 미술공모전 등 다양한 공모전에서 수상하며 역량을 인정받고 있다.

이번 개인전은 최유진 작가가 지금까지 여러 단체전의 전시 이력을 바탕으로 지난 6월 갤러리소소한(부산 감천동)에서 연 첫번째 초대 개인전에 이은 두 번째 개인전이다.

국립부경대는 도서관 주관으로 지역사회에 열린 문화공간을 제공하고, 문화적 경험을 통해 장애에 대한 인식 개선에 기여하기 위해 이번 전시를 마련했다.





이번 전시는 국립부경대 학생과 구성원, 지역 주민들도 자유롭게 관람할 수 있다. 전시실은 전시 기간 중 오전 9시부터 오후 6시까지 운영된다. 추석 연휴에는 전시하지 않는다.





