과학기술·인공지능 총괄 부총리 체제 본격 출범

과학기술·인공지능정책협력관 신설 및 과학기술·인공지능 관계 장관회의 출범

인공지능정책실 신설, '인공지능 3대 강국 도약' 성공적 이행 뒷받침

과학기술정보통신부는 30일 정부 조직개편 결과를 반영한 정부조직법 개정안의 국무회의 심의·의결에 따라 부총리급 부처로 승격, 과학기술 및 인공지능 분야의 국가 컨트롤타워로 본격 출범한다고 밝혔다.

과기정통부는 부총리 직속으로 '과학기술·인공지능정책협력관(국장급)'을 신설하고, '과학기술·인공지능 관계 장관회의'를 설치해 범부처 리더십을 한층 강화한다. 새 회의체는 단순한 안건 처리형 회의가 아닌, 부총리 총괄·조정하에 국가적 노력 이 필요한 과제를 기획·공유해 전 부처의 노력을 원팀으로 묶는 실질적인 협력 플랫폼으로 운영하게 된다.

배경훈 과학기술정보통신부 장관 겸 부총리. 연합뉴스 제공

기존 국(局) 단위였던 인공지능 전담부서(인공지능기반정책관)를 '인공지능정책실(室)'로 확대·강화하고, 산하에 ▲인공지능정책기획관과 ▲인공지능인프라정책관을 둔다.

인공지능정책실은 국가 인공지능 정책을 기획·실행하는 핵심 조직으로, 국가 인공지능 생태계를 조성하고 범정부 차원의 인공지능 혁신을 주도하는 역할을 수행할 예정이다.

'인공지능정책기획관'은 인공지능 산업 육성과 안전·신뢰 확보를 위한 국가 인공지능 정책과 법·제도를 설계하고, 인공지능 인재 양성 기능에 주력한다.

'인공지능인프라정책관'은 인공지능컴퓨팅 자원·데이터·클라우드 등 인공지능 시대의 핵심 인프라를 확충하고, 이를 기반으로 공공·산업·지역의 인공지능 활용 및 전환을 지원할 계획이다.

현재 국장급인 대변인 직위도 실장급으로 상향한다. 부총리 부처로서 달라지는 미디어 환경에 맞춰 전문적이고 어렵게 느껴질 수 있는 과학기술과 인공지능 분야를 일반적이고 쉽게 다가갈 수 있도록 역할과 소통을 강화할 예정이다.





배경훈 과기정통부 장관은 "새롭게 부여받은 부총리 역할을 무거운 책임감으로 받아들인다"면서 "모든 국민이 인공지능의 혜택을 누리는 인공지능 기본사회를 실현하고, 글로벌 경쟁에서 확실한 선도국가로 자리매김할 수 있도록 이끌겠다"고 전했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

