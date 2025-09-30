평택시, 추석연휴 9개 분야 종합대책반 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 평택시는 추석 명절을 맞아 '추석 연휴 종합대책'을 마련해 시행한다고 30일 밝혔다.

AD

시는 연휴 기간 총괄반을 비롯해 재난, 진료·방역, 교통, 청소 등 9개 분야 119명으로 구성된 종합대책반을 편성 운영해 각종 상황에 신속하고 체계적으로 대응할 방침이다.

특히 시는 성수품과 생필품 수요 증가에 따른 물가 불안을 예방하기 위해 다음 달 9일까지 성수품 중심의 가격 안정 관리에 나선다. 또한 연료대책반을 운영해 가스 등 연료 안전사고 예방을 위한 현장 점검도 실시한다.

보건·방역 분야에서는 응급의료 및 비상 진료체계를 가동하고, 감염병 발생 가능성에 대비한 방역 관리에도 힘쓴다. 환경 분야에서는 비상 청소 체계를 운영해 쾌적한 도시 환경을 유지하고, 교통 분야에서는 도로 및 교통시설물을 점검 정비해 귀성객들의 원활한 이동을 돕는다.

상하수도 분야에서는 급수 대책 상황실을 운영해 연휴 기간 안정적인 급수 서비스를 보장한다. 안전 관리 차원에서는 24시간 재난안전상황실을 상시 가동해 재난사고를 예방하고 긴급 상황에 신속히 대응한다.





AD

정장선 평택시장은 "추석 연휴 동안 시민들이 안전하고 편안하게 명절을 보내실 수 있도록 분야별 대책을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>