광주 전방·일신방직 개발 차질…대우건설도 '시공 포기'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포스코 이어 이탈…시공사 재선정 불가피

착공·분양 연기…완공 일정도 미뤄질 전망

광주 북구 임동 옛 전방·일신방직 부지전경. 송보현 기자

AD

광주 옛 전방·일신방직 부지에 들어설 대규모 주상복합 개발 사업에서 우선협상자로 선정됐던 대우건설이 시공권을 포기해 사업 차질이 불가피해졌다.

챔피언스시티 복합개발 피에프브이는 30일 대우건설이 주택 개발 시공 협상 중단 의사를 구두로 밝혔다고 전했다. 대우건설은 내부 심의 결과, 단독 시공은 적합하지 않다는 결론을 낸 것으로 알려졌다.

챔피언스시티는 광주 북구 임동 일원 29만8,000㎡ 부지에 총 4,015세대의 주거시설과 업무·상업시설, 특급호텔, 역사공원 등을 건립하는 사업이다. 현대백화점 그룹이 '더현대 광주'를 짓고, 주상복합은 포스코이앤씨와 대우건설이 시공을 맡기로 했으나, 두 곳 모두 사업에서 물러났다.





AD

애초 사업자는 2029년 말 완공을 목표로 다음 달 착공과 2단지(3,216세대) 1차 분양을 계획했지만, 시공사 이탈로 다시 시공사 선정 절차에 들어갈 예정이다. 챔피언스시티 관계자는 "재선정에 2∼3개월이 소요될 것으로 보여 완공 시기도 조정될 가능성이 있다"고 말했다





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>