온몸 멍든 채 숨진 10대 딸 … 경남경찰, 40대 친모 구속수사

경남경찰청. 이세령 기자

10대 청소년이 온몸에 멍이 든 채 병원에 실려와 사망 판정을 받은 사건과 관련해 경찰이 친모를 상대로 구속수사를 벌이고 있다.

30일 경남경찰청에 따르면 지난 22일 오후 4시 37분께 남해군의 한 병원 응급실에 10대 여성 A 양이 실려 왔다.

당시 친모인 40대 B 씨가 자동차를 이용해 A 양을 병원에 데려왔으나 이미 호흡과 맥박이 없는 상태였다.

A 양은 병원에 왔을 당시 이미 숨진 상태로 추정되고 있다.

해당 병원 의료진은 A 양의 몸 곳곳을 덮은 다수의 멍과 상처를 발견하고 범죄 정황이 의심된다며 경찰에 신고했다.

이들 모녀는 진주에 거주하고 있으며 A 양의 사망 전날인 지난 21일 남해군을 찾은 것으로 파악됐다.

경찰은 친모 B 씨를 보호 의무가 있는 자녀를 제때 치료받게 하지 않아 숨지게 한 유기 치사 혐의로 입건해 지난 25일 구속했다.





경찰은 B 씨를 상대로 A 양의 사망 원인과 사건 경위 등을 수사 중이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

