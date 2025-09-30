동아대, 전국 최다 규모 ‘K-Move스쿨 미국 글로벌 전문가 해외취업사업’ 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동아대학교(총장 이해우)는 고용노동부와 한국산업인력공단이 주관하는 '2025 K-Move스쿨 미국 글로벌 전문가 해외취업사업'에 전국 최다 과정·최대 인원 규모로 선정돼 운영한다.

26~27일 부산 광안리 호메르스호텔에서 열린 동아대 ‘K-Move스쿨 미국 글로벌 전문가 해외취업과정 19기 취업캠프’ 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. 동아대 제공

AD

동아대는 올해 상반기에 이어 하반기에도 30명을 추가 선발해 프로그램을 이어간다. 특히 까다로운 미국 비자 발급 여건 속에서도 상·하반기 모두 미국 과정을 운영하는 대학은 동아대가 유일하다.

하반기 과정은 물류무역, 비즈니스, 테크니션 분야로 구성되며, 참가 학생들은 내년 4월까지 7개월간 620시간의 국내 연수를 이수한다.

연수에는 원어민 영어회화, 영문 이력서 작성, 영어 면접, 비자 준비, 직무 교육 등이 포함된다. 이후 미국 뉴욕·캘리포니아 등 주요 도시의 대기업 및 현지 기업에서 연봉 4만 달러 이상을 받으며 근무하게 된다.

사업 운영에 앞서 동아대는 지난 26∼27일 부산 광안리 호메르스호텔에서 '제19기 K-Move스쿨 미국 글로벌 전문가 해외취업과정 취업캠프'를 개최했다. 이번 캠프에는 주부산미영사관 듀이 무어 영사의 특강('미국 문화의 이해'), 미국 현지 취업 연수생 멘토링, 잡매칭과 비자 발급 절차 안내 등이 마련됐다.

동아대는 2013년부터 13년 연속 K-Move 사업에 선정돼 지금까지 약 60억원의 정부 지원을 받아 550여명의 학생을 미국 현지 기업에 취업시켰다.





AD

신용택 동아대 글로벌인재개발센터 소장은 "비자 여건은 쉽지 않지만, 미국 기업에서 K-Move스쿨 출신자 선호도가 높다"며 "학생들이 세계 무대에서 꿈을 펼칠 수 있도록 맞춤형 지원을 강화하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>