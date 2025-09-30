포항시 반려동물 문화축제, 10월 11∼12일 만인당 잔디광장 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

반려견 올림픽·어질리티 시범·무료 동물등록 등 다채로운 체험 마련



펫산업 박람회·청년창업 부스 운영… 반려동물 관련 산업 활성화 기대

포항시는 오는 10월 11일부터 12일까지 만인당 잔디광장에서 '제9회 포항시 반려동물 문화축제'를 개최한다.

축제는 11일 오전 10시부터 오후 6시까지, 12일 오전 10시부터 오후 5시까지 진행되며 11일 오후 2시에 공식 개막식이 열린다.

펫산업 발전과 성숙한 반려동물 문화 정착을 위해 시는 2014년부터 반려동물 문화축제를 개최해 오고 있으며, 올해에는 더 많은 반려인의 참여를 위해 이틀간 확대 운영한다.

행사장에서는 훈련견들의 어질리티 시범, 반려견 올림픽, 펫 피트니스 체험, 무료 동물 등록 등 반려인과 시민이 함께 참여할 수 있는 다양한 프로그램이 마련된다. 또한 응급처치 강의, 홈케어 미용 클래스, 훈련사 토크쇼 등 생활 속 양육 노하우를 공유하는 자리도 마련해 정보를 제공한다.

특히 청년 펫 창업자들이 운영하는 수제 간식 부스와 펫 용품 판매·홍보 부스, 펫보험·헬스케어 등 펫 관련 산업박람회도 진행돼 지역 경제 활성화에도 기여할 전망이다.





이강덕 시장은 "반려동물을 키우는 시민들이 늘어남에 따라 생활 속 반려동물 문화 정착이 중요하다"며 "이번 축제가 반려인과 시민 모두가 즐기는 화합의 장이자 지역 펫산업 발전의 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

‘제9회 포항시 반려동물 문화축제’ 홍보 포스터.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

