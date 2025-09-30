동서학원 박동순 이사장, 영국 맨체스터대 세계여성총장회의 유럽포럼서 기조연설

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동서학원 박동순 이사장이 세계 대학총장 등 여성고등교육 리더들의 토론에 참석해 기조연설을 했다.

동서대는 박 이사장이 지난 25~27일 영국 맨체스터대학에서 개최된 세계대학여성총장회의(World Women University Presidents Forum, WWUPF) 유럽포럼 연사로 초청돼 "From Vision to Impact: Dongseo Educational Foundation's first 60years and beyond in shaping future education"을 발표했다고 30일 알렸다.

30개국 100여명이 참석한 이번 포럼은 2000년부터 2~3년마다 열리는 여성고등교육 리더들의 토론의 장이다. 올해는 1824년 개교 이후 25명의 노벨상수상자를 배출한 명문 맨체스터대학에서 개최됐다.

이번 행사에 맨체스터 대학의 첫 여성총장을 지낸 낸시 로스웰(Nancy Rothwell)교수, 난징 전매대 왕경신(Gengxin Wang)총장, 볼리비아 도밍고 사비오 사립대학(Privada Domingo Savio)의 파올라 페리컴(Paola Pericom)총장을 포함한 아시아, 유럽, 북미, 남미, 아프리카를 대표하는 고등교육계 여성리더들이 참가해 열띤 토론과 교류, 소통의 시간을 진행했다.

박동순 이사장은 "동서학원 3개 대학인 동서대·경남정보대·부산디지털대는 AI 시대를 맞아 창의성·적응력·윤리적 판단과 같은 지속가능 역량(durable skills)을 중심으로 교육 생태계를 확장하고 미네르바 프로젝트와 파트너십으로 글로벌 경험 학습을 강화해가고 있다"고 말했다.





박 이사장은 "동서학원은 지난 60년의 비전과 성과를 발판 삼아 앞으로도 세계를 선도하는 미래형 대학 모델을 구축해 나갈 것"이라고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

