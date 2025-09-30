구미시청 검도팀, ‘제29회 전국실업검도대회’ 신재우 준우승

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이강호 감독, 전국 세미나 강사로 기술·경험 전수

3단부 결승서 연장 접전 끝 값진 성과

구미시청 검도팀(감독 이강호)은 지난 26일부터 충북 진천군 진천 스포츠타운 다목적체육관에서 열린 '제29회 전국실업 검도 대회'에서 개인전 신재우 선수가 준우승했다.

'제29회 전국실업검도대회'에서 개인전 준우승을 한 구미시청팀 신재우 선수 수상 기념사진/김이환기자

AD

이번 대회는 한국실업검도연맹이 주최하고 전국 실업 선수 및 300여 명의 검도인이 참가해 열띤 경쟁을 벌였다. 구미시 소속 신재우 선수는 3단부 결승에 진출해 연장전까지 이어지는 치열한 접전 끝에 값진 성과를 올렸다.

이강호 감독은 대회 기간 중 전국 실업 선수와 동호인들이 함께한 교검 세미나에서 강사로 참여해 최신 검도 기술과 실전 경험을 공유하며 참가자들의 큰 호응을 얻었다.

구미시청 검도팀은 오는 10월 개최 예정인 제106회 전국체육대회에서 상위권 입상을 목표로 강도 높은 훈련에 박차를 가하고 있다.





AD

김장호 구미시장은 "이번 성과는 선수들의 헌신과 열정이 빚어낸 결과"라며 "앞으로도 구미시청 검도팀이 안정적인 환경 속에서 기량을 발휘하고 구미시 체육의 위상을 높일 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>