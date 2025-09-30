국방부 '내란극복·미래국방 자문委' 출범…위원장 홍현익

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

위원장에 홍현익 전 국립외교원장

국민주권정부의 국방개혁 비전을 마련할 '내란극복·미래국방 설계를 위한 민관군(民官軍) 합동 특별자문위원회'가 출범했다.

국방부는 30일 오전 서울 용산구 국방부 청사에서 내란극복·미래국방 설계를 위한 민관군 합동 특별자문위원회 첫 회의를 개최했다고 밝혔다. 민관군 특별자문위는 국방부 장관 직속의 자문기구다.

국방부는 "민간 주도의 장관 직속 자문기구를 운용함으로써 국민주권 정부의 국방 분야 국정과제에 국민의 시각이 반영되도록 추진해 나갈 것"이라고 설명했다.

민관군 특별자문위원회 위원장은 홍현익 전 국립외교원장이 맡았다. 홍 전 원장은 앞서 국정기획위원회 외교분과위원장을 역임한 바 있다. 국방부는 이런 인선과 관련 "국정과제를 추진함에 있어 연속성 있게 반영될 수 있도록 하기 위한 것"이라고 설명했다.





한편 야당에선 이번 민관군 특별자문위원회 명칭에 '내란'이 들어간 것이 적절치 않다고 지적한다. 국민의힘 소속 국회 국방위원들은 지난 22일 "내란이라는 단어는 아직 사법적 판단이 남아 있는 영역"이라고 밝힌 바 있다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

