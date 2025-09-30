삼성물산, 원자력 설계 분야 美 기계학회 인증서 취득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원자력 기기 설치·부품 제작 이어 설계까지 인증 확대

삼성물산 건설부문이 원자력 설계 분야 인증서를 취득하고 SMR(소형 모듈 원자로) 밸류 체인 확대의 발판을 마련했다.

AD

삼성물산은 미국기계학회(ASME)로부터 'ASME-N(원자력배관 시스템 설계 분야)' 인증서를 취득했다고 30일 밝혔다.

ASME 인증서는 세계적으로 인정받는 ASME 코드(Code) 요건에 따라 기자재를 설계·제작·설치 능력을 인정하는 품질 인증 제도다. 이 중 원자력 부문은 원자력 기기 설계·제조·설치·부품 제작 등 분야별 검증과 심사를 통해 자격을 확인한 후 인증서가 발행된다.

ASME 인증을 통해 국제적으로 안전성과 품질을 인정받게 되며, 국제 표준을 준수하고 수주 경쟁력을 높일 수 있게 된다. 미국 등 일부 국가에서는 ASME 인증을 의무화하기도 하며, 이에 대응하기 위해 ASME 인증은 필수적이다.

삼성물산은 △원자력 기기 설치 인증서인 ASME-NA 인증 △원자력 기기 부품 제작 인증서인 ASME-NPT 인증을 보유하고 있으며, 추가로 원자력 기기 설계 관련 인증서인 ASME-N 인증을 이번에 취득했다.

구원석 삼성물산 원전사업본부장(상무)은 "이번에 취득한 ASME-N 인증은 삼성물산이 SMR 시장에서 EPC 플레이어로서 유리한 입지를 다지는 계기가 될 것" 이라며 "이를 발판으로 시장 규모가 빠르게 확대되고 있는 SMR 분야에서 기술 신뢰도를 높이고 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





AD

삼성물산은 국내 원전인 울진 5·6호기, 신월성 1·2호기를 준공하고 국내 첫 원전 수출 사례인 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 1~4 호기와 새울 3·4호기에 참여해 기술력을 인정받았다. 이밖에 미국 뉴스케일, 플루어, 사전트앤룬디 등 글로벌 엔지니어링 기업 3개사와 루마니아 SMR사업의 기본설계(FEED·Front-End Engineering Design)를 공동으로 진행하고 있다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>